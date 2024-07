Königlich privilegierte Scharfschützengesellschaft ehrt Schaustellerkönig und Pokalgewinner in Lichtenfels

Bei strahlendem Sonnenschein wurde in der Biergarten Pergola mit einer starken Beteiligung von über 50 Schaustellern und 20 Schützen die Proklamation des Schaustellerschießen durchgeführt. Gleichzeitig wurden auch zwei begehrte Pokale vergeben: Der Schaustellerpokal und der traditionelle „Hockerpokal“, welcher bereits zum 33. Mal „ausgesessen“ wurde. Drei „Frühschoppler“ teilten sich 2023 den originellen „Hockerpokal“, Sebastian Knöferl, Volker Kotschenreuther und Michael Prommer, sie hatten es immerhin bis 22.17 Uhr ausgehalten. Nachdem auf dem Pokal kein Platz für die „Hocker 2024“ war, spendierte Walter Knöferl einen neuen. 1. Platzmeister Dieter Brandmeier bedankte sich bei den Schaustellern, dass sie sich wieder so stark an dem traditionsreichen Schießen beteiligt haben, zeigt sich doch hier auch die Verbundenheit der Schützen und Schausteller am Lichtenfelser Schützen- und Volksfest. Herausragende Schießergebnisse wurden beim Schaustellerschießen auf die verschiedenen Scheiben und im Wettstreit um die Königswürde erzielt. Mit einem unschlagbaren 5,0 Teiler holte sich Rudi Krug vom „Früchte Krug“ den begehrten Königstitel unter den 50 teilnehmenden Schaustellern. Der erste Ritter und bisherige König André Distel folgte mit einem 223 Teiler und den Titel zweiter Ritter sicherte sich mit einem 440 Teiler Simon Krug. Ein sicheres Auge und „meisterliches“ Zielvermögen bewies Raimund Meister vom Eispalast auf der Pokalscheibe. Mit einem 162,5 Teiler präsentierte er hier den besten Tiefschuss. Rang zwei ging an Sven Sommerer, Platz drei an Karl Hartnagel

Die herausragenden Ergebnisse des Schaustellerwettbewerbs 2024 in der Zusammenfassung:

Schausteller Königscheibe 2024:

Rudi Krug (5,0 Teiler)

André Distel (223 Teiler)

Simon Krug (440 Teiler)

Schausteller Pokal:

Raimund Meister (162,5 Teiler)

Sven Sommerer (300,9 Teiler)

Karl Hartnagel (320,2 Teiler)

Kleinkaliber 50 Meter Meisterscheibe:

Raimund Meister (81 Ringe)

Simon Krug (79 Ringe)

Mario Distel (76 Ringe)

Kleinkaliber 50 Meter: Glückscheibe:

Maurice Haberkorn (49,3 Teiler)

Giuliano Winter (271,4 Teiler)

Sandra Hartnagel (274,5 Teiler)

Jagdscheibe 100 Meter, Meister:

André Distel (54 Ringe)

Marc Schultz (52)

Sven Sommerer (49)

Jagdscheibe 100 Meter Glück:

André Distel (160,8 Teiler)

Marcel Prütz (269,6 Teiler)

Maurice Haberkorn (280,1)

Coronascheibe Schausteller:

Diese Sonderscheibe mit bunten Viren wurde einmalig ausgeschossen: