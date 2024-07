„Kinder laufen für Kinder“ in der Kersbacher Kindertagesstätte

Laufen, laufen, laufen hieß es für die Jungen und Mädchen der Kersbacher Kindertagesstätte im Mai 2024, denn: Pro absolvierter Runde spendeten ihre Familien einen vorher festgelegten Betrag ihrer Wahl zugunsten der Kinder- und Jugendklinik (Direktor: Prof. Dr. Joachim Wölfle) des Uniklinikums Erlangen. Der Leiter der Kinderonkologie, Prof. Dr. Markus Metzler, nahm die Spende in Höhe von 3.130 Euro aus den Händen von 15 Kindern der Käfergruppe sowie Kita-Leiterin Isabell Habermann, ihrer Stellvertreterin Katrin Rudolph und Kinderpflegerin Julia Meyer dankend entgegen. Die Kindergartenkinder hatten im Vorfeld Sponsor*innen im Familien- und Freundeskreis gesucht. Diese gaben an, welchen Betrag sie pro gelaufener Runde des jeweiligen Kindes spenden möchten. Kita-Leiterin Isabell Habermann erklärte: „Die Vorschulkinder liefen auf dem Sportplatz. Dabei wurden die jeweiligen Runden innerhalb von 30 Minuten gezählt. Die jüngeren Kinder joggten 20 Minuten um den Kindergarten.“ Auch einige Eltern waren bei dem Event und feuerten die Kinder kräftig an.

Anlass der Spende ist das Schicksal des heute siebenjährigen Hugo aus der Käfergruppe, der 2022 die Diagnose Leukämie erhielt. „Die Käferkinder hielten mit Briefen, Bildern und einer Wimpelkette mit Fotos und guten Wünschen Kontakt zu ihm“, schilderte Isabell Habermann. „Hugo besuchte uns ab und zu am Gruppenfenster. Als es ihm besser ging, kam er mit seinem Papa auch zum Spielen in den Garten.“ Prof. Metzler freute sich über den selbst gebastelten Spendenscheck und lobte die Kinder: „Ich finde es toll, dass ihr euren Freund unterstützt habt, während er schwer krank war, und dass ihr mit dieser Laufaktion auch anderen Jungen und Mädchen helft, die bei uns auf Station sind. Hut ab für alle eure Runden!“