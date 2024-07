Jubilarehrungen und Verabschiedungen des Landkreises Wunsiedel

Im Rahmen einer Feierstunde im Kurpark in Bad Alexandersbad dankten Landrat Peter Berek und Personalratsvorsitzender Philipp Biersack langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landratsamtes sowie den zum Landkreis gehörenden Schulen, dem Europäischen Fortbildungszentrum Stein, dem Kommunalunternehmen Umweltschutz Fichtelgebirge, dem Schülerwohnheim und der Straßenmeisterei Wunsiedel für ihr langjähriges Engagement. Bei seiner Rede, in der er auf das dienstliche und private Engagement der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einging, stellte Landrat Peter Berek erfreut fest, dass die Jubilarinnen und Jubilare ebenso wie die Neu-Ruheständler nicht nur im Arbeitsleben sehr viel Einsatz zeigten, sondern sich größtenteils auch in ihrer Freizeit noch ehrenamtlich engagierten. Eine Urkunde für 40-jährige Dienstzeit erhielt Karl Greger, für 25-Jährige Dienstzeit wurden Andrea Fraas, Klaus Heinl (EFBZ Stein), Markus Kulbacki (Walter-Gropius-Gymnasium), Stefan Prell und Oliver Rauch (Berufl. Bildungszentrum Selb) geehrt. In den Ruhestand verabschiedet wurden: Thomas Edelmann, Kurt Ernstberger (KUFi), Erwin Fröber und Klaus Mauersberger (Straßenmeisterei Wunsiedel), Ingeborg König (Berufl. Bildungszentrum Selb), Jürgen Loskarn, Karin Marek, Katharina Reilender (EFBZ Stein), Stefan Schürmann, Rita Schwarz, Jolanta Sittner (Schülerwohnheim).