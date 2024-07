Gemeinsames Platzmanagement für Sportplätze im Bamberger Süden?

Eine ganze Reihe von Sportplätzen gibt es im Bamberger Süden: An der Galgenfuhr die Turn- und Sportgemeinschaft TSG 2005, am Sendelbach den Ball-Spiel-Club BSC 1920, die FC Sportfreunde 1919 und den SC 08, und weiter südlich an der Regnitz den Postsportverein Post SV 1928. „Alle diese Vereine verfügen über eigene Sportplätze und haben wertvolle Sportangebote“, schildert Christian Hader, Fraktionsvorsitzender von Grünes Bamberg, die aktuelle Lage. „Doch oft passt das Angebot nicht genau zur Platzkapazität, man hat zu wenig Platz oder aber zu viel Platz, der untergenutzt bleibt.“ Genau das will Hader gemeinsam mit der sportpolitischen Grünen-Sprecherin Vera Mamerow ändern. Sie beantragen deshalb einen Runden Tisch, den der Oberbürgermeister einberufen soll. „Wir halten es für sinnvoll, sich mit allen Vereinen zusammenzusetzen und gemeinsam zu analysieren, welche Platzkapazitäten da sind und welche Bedarfe da sind“, erklären sie die Initiative. Die Folge könnte nach grüner Vorstellung im besten Fall sein, dass es künftig einen Austausch unter den Vereinen gibt und die Platznutzungen aufeinander abgestimmt werden. „Es wäre für alle Beteiligten von Vorteil, wenn alle Plätze optimal genutzt werden. Die Stadtverwaltung sollte ein solches gemeinsames Platzmanagement auf den Weg bringen“, so die Grünen.