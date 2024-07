„Freie Fahrt für Einserschüler“ am 29. Juli bei agilis

Als Belohnung für „sehr gute“ Schulleistungen dürfen Schülerinnen und Schüler am 29. Juli kostenfrei quer durch Bayern fahren.

Auch in diesem Jahr belohnt agilis mit der Aktion „Freie Fahrt für Einserschüler“ gemeinsam mit den Bahnen in Bayern Schüler, die mit sehr guten Leistungen im Jahreszeugnis 2024 glänzen. Wer mindestens einen „Einser“, ein „sehr gut“ oder eine entsprechende Punktzahl vorweisen kann, darf am ersten Tag der Sommerferien mit allen agilis-Zügen in den Netzen Mitte und Nord kostenfrei fahren.

Die Freifahrt gilt für alle Schülerinnen und Schüler allgemeinbildender Schulen (Förder-, Grund-, Haupt-, Wirtschafts-, Real-, Fachober- und Berufsoberschulen sowie Gymnasien und Kollegs) in Bayern. Auch Schüler mit einer sehr guten schriftlichen Beurteilung, zum Beispiel Erstklässler oder Schüler von Waldorfschulen, dürfen teilnehmen. Als Fahrtberechtigung gilt eine Zeugniskopie und ein gültiger Personal-, Kinder- oder Schülerausweis.

„Die Aktion ist inzwischen eine gute Tradition und vor allem eine große Freude für uns. Was gibt es Schöneres, als Schülerinnen und Schüler zu belohnen, indem wir sie an diesem Tag zu einem Freizeitziel ihrer Wahl befördern dürfen“, sagt Benjamin Knöpfle, Vertriebsleiter bei agilis. „Unsere beiden Netze bieten dafür eine riesige Auswahl. Neben den vielen kulturellen Anziehungspunkten und Museen gibt es eine Vielfalt anderer Freizeitangebote.“