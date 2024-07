Erlanger Stadtbusverkehr – eingeschränktes Fahrangebot

In Erlangen kommt es am Samstag, 27. Juli 2024, zu einem leicht eingeschränkten ÖPNV-Verkehrsangebot. Grund sind die Betriebsversammlung und wichtige betriebliche Weiterbildungsmaßnahmen des Erlanger Stadtbusverkehrs. Die Erlanger Stadtbuslinien verkehren an diesem Tag nur stündlich auf Basis eines Notfallfahrplans mit geringerer Taktung. Davon betroffen ist auch die im kostenlosen Innenstadtbereich verkehrende CityLinie 299. Hier wird innerhalb der jeweiligen Stunde ein Midibus eines von den ESTW beauftragten privaten Verkehrsunternehmers seine Runde drehen: einmal in Richtung Unikliniken über Zollhaus, im Anschluss in die entgegengesetzte Richtung mit jeweiligem Start und Endhalt am Steig 1 des Busbahnhofes. Die Zielanzeige des Busses gibt die entsprechende Richtung an. Die Fahrpläne der Erlanger Linien sind zu finden unter www.estw.de/aktuelles-umleitungen. Detaillierte Informationen zu allen Erlanger Linien erhalten die Fahrgäste außerdem über die Echtzeitauskunft auf www.vgn.de. Auch die digitalen Fahrgastanzeiger und die Echtzeitinformationen an den neuen Kundenterminals im Stadtgebiet sowie an den elektronischen Fahrplanaushängen am Hugenottenplatz informieren aktuell über die Fahrtmöglichkeiten an den jeweiligen Haltestellen. Die Aushangfahrpläne an den Haltestellen werden nicht ausgetauscht. Unverändert fahren an diesem Tag alle NightLiner und die Linie 298 – hier gilt der normale Fahrplan.