Die 70. Consumenta in der Messe Nürnberg lädt zum Jubiläumsevent ein

Vom 26. Oktober bis 3. November öffnet die 70. Consumenta ihre Tore in der Messe Nürnberg und präsentiert eine vielfältige Palette an Produkten, Dienstleistungen und Informationen rund um die Themen Wohnen, Einrichten, Bauen, Renovieren, Mobilität, Spiel und Technik, Mode und Beauty sowie Gesundheit und Genuss. Die Consumenta findet während der Bayerischen Herbstferien statt und verspricht ein Erlebnis für die ganze Familie. Um die 70. Consumenta gebührend zu ehren, erwarten die Besucher zahlreiche Highlights und Erinnerungen an die ersten Jahre der beliebten Publikumsmesse. Zum Auftakt der 70. Consumenta, am Samstag, 26. Oktober wird gemeinsam mit den Besuchern gefeiert und die ersten 5.000 Messegäste erhalten eine exklusive Einkaufstasche gefüllt mit Geschenken der Consumenta Aussteller. Die Consumenta ist in den 1950er Jahren als hauswirtschaftliche Ausstellung mit dem Namen „die Einkaufstasche“ gestartet. Der Schwerpunkt lag damals auf Angeboten für die Hausfrau. Erst in den 1970ern kamen weitere Themenwelten dazu und mit der Neuausrichtung der Veranstaltung kam auch der neue Name: Consumenta. In den 1970er Jahren ist die Consumenta vom alten Messegelände, in dem sie an ihre Kapazitätsgrenzen kam, in das neu erbaute Messezentrum in Langwasser gezogen. Das Wachstum der Consumenta setzte sich stetig fort: Mehr Aussteller, neu hinzugekommene Angebotsbereiche und interessante Erlebnisbereiche sorgten dafür, dass die Messe kurz nach der Wiedervereinigung einen Besucher-Rekord von 270.000 Besuchern verzeichnete.

Wegen des Ansturms mussten sogar zeitweise Hallen gesperrt werden. Seitdem hat sich das Konsumverhalten deutlich gewandelt, genauso wie die Erwartungen der Besucher an Messen und Events. Der Erlebnischarakter rückt immer weiter in den Fokus. Die Weltwirtschaftskrise sowie die Pandemie mit ihren wirtschaftlichen Folgen haben der Consumenta ebenso zu schaffen gemacht, wie der regionalen Wirtschaft und den ausstellenden Unternehmen. Gleichzeitig hat sich in den Krisen gezeigt, dass die Consumenta nicht aus dem Jahreskalender wegzudenken ist und, dass sie einen wichtigen Stellenwert in der Region einnimmt. Erleben, Entdecken und Genießen auf der 70. Consumenta Bereits jetzt haben sich zahlreiche Aussteller angemeldet, um bei der 70. Consumenta, vom 26. Oktober bis 3. November, mit dabei zu sein. Die Consumenta bietet ein abwechslungsreiches Erlebnis für Besucher jeden Alters, die auf Entdeckungstour gehen möchten.

Besonders beliebt sind die kulinarischen Trends, Angebote rund ums Bauen, Energiesparen und Renovieren, Lifestyle-Trends, Innovationen im Bereich Tuning und Mobilität sowie alles für Heimtiere und ihre Besitzer. Die Region spielt dabei eine wichtige Rolle, mit zahlreichen lokalen Institutionen, Landkreisen und Städten, die gemeinsam die 70. Consumenta feiern. Die 70. Consumenta findet vom 26. Oktober bis 3. November 2024 in der Messe Nürnberg statt. Sie wird vom 1. bis 3. November von der Heimtier Messe und dem Spirituosen-Event „Gin and Friends“ (ab 18 J.) begleitet sowie von der „Car & Style“ (31. Oktober bis 3. November). Parallel findet am ersten Wochenende die Erfindermesse iENA (26.-28. Oktober) statt.