Der Wind kommt in der Kufa Bamberg von Norden

Am Sonntag, 22.09.2024, 17:00 Uhr, findet in der Kulturfabrik KUFA die Bamberg-Premiere des Dokumentarfilms „Der Wind kommt von Norden“ statt. Im Jahr 1979, als es die Zonengrenze noch gab, versuchten viele Bürger der DDR in den Westen zu fliehen. Die spektaktulärste Flucht war wohl die Ballonflucht 1979. Mit einem von Günter Wetzel selbst genähten Ballon gelangten so die zwei Familien Wetzel und Strelzky auf abenteuerliche Weise in den Westen. Klaus Fleischmann (Dokumentarfilmer): „Als ich Günter Wetzel nach seinem Ruhestand 2016 im Schloss Sassanfahrt traf, wo er über diese Flucht berichtete, entstand die Idee, darüber einen Dokumentarfilm mit Spielfilmsequenzen zu drehen. Ich sprach Günter Wetzel an und erhielt von ihm die Zusage für die Mitwirkung. Meine Freunde Manfred Scholz und Rainer Zeh unterstützten mich bei diesem Vorhaben. Wir fanden auch zwei Familien mit Kindern, die für die Rollen Wetzel/Strelzky sehr gut geeignet waren.

Nach Angaben von Günter Wetzel, der bei den meisten Drehtagen dabei war, konnten wir einige Situationen nachstellen und so entstand 2017 eine Dokumentation über diese waghalsige Flucht. Der Kontakt zu Günter Wetzel ist seit dieser Zeit nie abgerissen und als ich ihn im Mai dieses Jahres fragte, ob er zur „Bamberg-Premiere“ am 22.09.2024 in die KUFA kommen möchte, erhielt ich von ihm sofort die Zusage.“ Freuen Sie sich auf Günter Wetzel und den Film „Der Wind kommt von Norden“. Der Eintritt ist frei – Spenden zugunsten des KUFA-Fördervereins willkommen! Infos gibt es auch auf www.kufa-bamberg.de.