Bericht von der Jahreshauptversammlung des SPD-Ortsvereins Forchheim

Der Ortsverein der SPD Forchheim traf sich am Dienstag, den 16. Juli 2024, zur Jahreshauptversammlung in der Gaststätte des ATSV. Im Fokus standen diesmal Berichte und Wahlen, nachdem die letzte Sitzung am 4. Juni noch ganz im Zeichen des Europawahlkampfes und einer eindrucksvollen Rede von Martin Lücke, dem Kandidaten für das Europaparlament, stand.

Eva Wichtermann, die bisherige stellvertretende Vorsitzende, führte durch den Abend und bedankte sich herzlich bei der scheidenden Vorsitzenden Anna Röser für ihre engagierte Arbeit. Anna Röser betonte in ihren Abschiedsworten die Bedeutung des Miteinanders und der gegenseitigen Unterstützung im Vorstand.

Auch wenn die jüngsten Wahlergebnisse hinter den Erwartungen blieben, konnte der Ortsverein im letzten Jahr einen Zuwachs an Mitgliedern verzeichnen. Einige neue Parteimitglieder wurden persönlich von Eva Wichtermann begrüßt und erhielten im Rahmen der Jahreshauptversammlung ihr Parteibuch.

Dass die SPD im vergangenen Jahr ein großes Engagement zeigte, wurde durch den Jahresbericht erkennbar, den Eva Wichtermann powerpointgestützt vortrug. Dabei verwies sie u. a. auf die Teilnahme diverser Veranstaltungen und Infostände. Für das gezeigte Engagement einer großen Helferschar bei den Wahlkämpfen und vielen weiteren Veranstaltungen und Aktionen bedankte sich Eva Wichtermann ausdrücklich.

Oberbürgermeister Dr. Uwe Kirschstein und der Fraktionsvorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion, Reiner Büttner, berichteten über die aktuelle finanzielle Situation der Stadt und wichtige Projekte, wie z.B. die Gestaltung der Sportinsel, bei denen sich die SPD aktiv beteiligt hat und weiterhin engagieren wird.

Nach dem Kassenbericht und einer offene Ausspreche folgten die Vorstandswahlen. Die SPD Forchheim setzt weiterhin auf eine Doppelspitze. Eva Wichtermann und Roland Deinzer sollen künftig gemeinsam die Arbeit des Ortsvereins verantworten. Als Stellvertreter wurde Dr. Atila Karabag bestätigt, Ingrid Deinzer wurde neu gewählt. Heike Liebmann bleibt Kassiererin, Daniel Sauer übernimmt das Amt des Schriftführers, und Dieter Hoffmann sowie Reinhard Kern wurden zu Revisoren berufen.

Der Vorstand stehen die Beisitzer*innen Bärbel Braun, Lona Hagen, Anita Kern, Alexandra Prechtel, Anna Röser, Daniel Samel, Leon De Klerk, Henry Wichtermann, Alexander Dittrich, Manfred Fluhrer, Ali-Fuat Karabag und Paul Wichtermann unterstützend zur Seite.

Abgeschlossen wurden die Wahlen durch die Festlegung der Delegierten für den Unterbezirksparteitag sowie die Kreisverbandskonferenz.

Zum Schluss der Veranstaltung bedankte sich die neugewählte Doppelspitze für das ausgesprochene Vertrauen. Angesichts des Engagements der Genossinnen und Genossen sieht sich die Forchheimer SPD trotz aller Herausforderungen gut aufgestellt und will engagiert und konstruktiv an der Entwicklung der Stadt Forchheim mitarbeiten.