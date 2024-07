ADFC-Kreisverband Bamberg fordert Fahrradturm am Bahnhof und Wiedereinführung des Fahrradforums

Der ADFC-Kreisverband Bamberg stellt folgendes bei der Stadt Bamberg fest: Wie wir vernommen haben, wurden 1,3 Millionen Fördermittel für einen Fahrradparkturm am Bahnhof bewilligt. Wir sehen es als dringend nötig an, dass es auch auf der Westseite des Bahnhofs eine sichere Abstellmöglichkeit für Fahrräder gibt, da das Fahrradparkhaus in der Brennerstraße mittlerweile sehr gut ausgelastet ist. Deshalb begrüßen wir die Planungen eines Fahrradparkturms sehr. Da wir leider im Vorfeld nichts von den Planungen eines Fahrradparkturmes erfahren haben, möchten wir Sie bitten, uns über die Planungen zu informieren. Vor allem interessiert uns hierbei

der Standort des Fahrradparkturms

die Kapazität

die Funktionalität in Bezug auf Abgabe und Abholen des Fahrrades

Generell ist das Thema „Fahrradparken“ in der Stadt Bamberg ein wichtiges Thema. Die CSU Bamberg hat erst vor kurzem darauf hingewiesen, dass es durch abgestellte Fahrräder auf Gehwegen zu Gefährdungen für Fußgänger kommen kann. Als ADFC nehmen wir dieses Thema sehr ernst und möchten als Fachverband gerne Lösungen anbieten. Damit Fahrräder nicht einfach auf dem Gehsteig abgestellt werden, braucht es aus unserer Sicht gute Abstellalternativen. In der Moosstraße vor dem „Fässla-Keller“ fallen z.B. viele Fahrräder auf, die von den Gästen auf dem Gehsteig abgestellt werden. Hier könnte man z.B. durch geeignete Abstellanlagen entweder auf dem Gelände selbst oder unter dem Wegfall einiger Autoparkplätze auf der gegenüberliegenden Straßenseite Abhilfe schaffen. Evtluell gäbe es zukünftig auch noch die Option auf dem ehemaligem Brauereigelände Abstellplätze zu schaffen. In diesem Zusammenhang wurde uns wieder klar, wie wichtig das Wiederaufleben des Fahrradforums wäre. Wir bitten Sie deshalb dringend das Fahrradforum wieder einzuberufen. In diesem Gremium konnten städtische Behörden, Stadtwerke, Uni, Polizei usw. mit Stadtratsfraktionen und Fachverbänden über die Förderung des Radverkehrs diskutieren und alle waren dadurch auf dem gleichen Wissensstand was Planungen betrifft. Nachdem das Fahrradforum in der Coronazeit „eingeschlafen“ ist, ist es nun an der Zeit dieses wieder einzuberufen, wir als Fachverband bringen gerne unsere Expertise aus Sicht der Radfahrenden ein.