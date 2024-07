Volksfestbusse wieder in Hof im Einsatz

Busse umfahren Volksfestumzug

Am Freitag, 26. Juli 2024, findet anlässlich der Volksfesteröffnung wieder der traditionelle Festumzug statt. Der Umzug startet um 17 Uhr in der Ludwigstraße und endet am Volksfestplatz. Die betroffenen Straßen Schützenweg, Schützenstraße, Ludwigstraße, Oberes Tor, Altstadt, Luitpoldstraße, Jahnstraße und Marienstraße müssen deshalb zwischen 14.30 Uhr und 19 Uhr für den Verkehr gesperrt werden.

Sämtliche Stadtteile werden während des Festzuges durch den Busverkehr angebunden bleiben, jedoch können einige Haltestellen nicht bedient werden. Betroffen sind die Haltestellen Freiheitshalle stadtauswärts, Theater, Oberes Tor, Rathaus, Karlstraße sowie die Haltestelle Sonnenplatz. Die Haltestelle Sonnenplatz wird ab ca. 14.30 Uhr an die Haltestelle Bergstraße verlegt, das heißt, ab diesem Zeitpunkt fahren alle Linien über die Haltestelle Bergstraße und nicht mehr über den Sonnenplatz, da hier der Festzug vorbeiführt.

Weiterhin kann die Haltestelle Kurt-Schumacher-Platz Richtung Krötenhof von den Linien 1503 und 1504 nicht angefahren werden. Auf der Linie 1506 entfallen die Haltestellen Königstraße und Rekkenzeplatz. Die Linien 1505 und 1507 bedienen die Haltestelle Theresienstraße in Richtung Hauptbahnhof nicht.

Für die Linien 1501, 1502 und 1511 entfallen zusätzlich die Haltestellen Theater, Berliner Platz, Luitpoldstraße in beiden Richtungen sowie die Haltestellen Kreuzsteinstraße und Stadtpost stadtauswärts.

Die Linie 1509 in Richtung Heimstätten / Osseck fährt ab Haltestelle Bergstraße über die Ernst-Reuter-Straße zur Haltestelle Dr.-Enders-Str. Die Linie 1509 in Richtung Jägersruh fährt ab der Haltestelle Dr.-Enders-Straße weiter zur Haltestelle Bergstraße und von dort den regulären Linienweg nach Jägersruh. Die Haltestellen Berliner Platz und Luitpoldstraße können von der Linie 1509 nicht bedient werden.

Die Linie 1512 in Richtung Schloßweg fährt ab der Haltestelle Dr.-Enders-Straße über die Ossecker Straße zur Haltestelle Bergstraße und endet dort.

In Richtung Wölbattendorf fährt die Linie 1512 ebenfalls ab der Haltestelle Bergstraße über die Ossecker Straße und Ernst-Reuter-Straße zur Haltestelle Dr.-Enders-Straße und weiter Richtung Wölbattendorf.

Weiterhin kann die Linie 1512 die Haltestellen zwischen Schloßweg und Bergstraße nicht bedienen, es wird ausschließlich der Streckenabschnitt Wölbattendorf – Bergstraße bedient.

Aufgrund zu erwartender Verkehrsstörungen kann es vereinzelt zu Verspätungen kommen.

Volksfestbus

Auch in diesem Jahr bietet die HofBus GmbH während der Volksfestzeit einen erweiterten Fahrplan an. Die Volksfestbusse 1 und 2 sowie die Linie 1516 bringen Fahrgäste nach dem Fest sicher nach Hause. Die detaillierten Fahrpläne und Streckenabläufe können auf der Homepage der Stadtwerke Hof unter www.hofbus.de abgerufen werden. Weitere Infos folgen in einer gesonderten Mitteilung.