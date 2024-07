vfm-Gruppe aus Pegnitz erreicht Spitzenbewertung im Maklerpool Navigator 2023

Betreuungsrelation als Erfolgsgeheimnis

Die vfm-Gruppe, einer der führenden deutschen Maklerverbünde, hat bei der diesjährigen Umfrage des finanzwelt Maklerpool Navigators herausragende Ergebnisse erzielt. In allen Kategorien wurde dem Unternehmen das Prädikat „Herausragend“ verliehen. Mit diesem Ergebnis sicherte sich die vfm-Gruppe unangefochten den ersten Platz unter allen 18 teilnehmenden Maklerpools.

Die umfassende Befragung deckte sieben zentrale Kategorien ab, in denen die vfm-Gruppe ihre Spitzenleistungen unter Beweis stellen konnte: Maklerorientierung, Produktspektrum, Weiterbildung, Prozesse/Services/Verwaltung, Marketingunterstützung, Softwareunterstützung/Digitalisierung sowie Vertriebsunterstützung.

Ein besonderes Augenmerk gilt jedoch der außerordentlichen Betreuungsrelation, die bei der vfm-Gruppe im Branchenvergleich ihresgleichen sucht. Begeisterte Kooperationspartner bestätigen immer wieder, dass genau dieses Merkmal die vfm-Gruppe von anderen Anbietern positiv abhebt.

„Unser Erfolgsrezept basiert auf der konsequenten Umsetzung der Wünsche unserer Partner und einem persönlichen, direkten Support. Die hohe Betreuungsdichte veranschaulicht unseren familiären Charakter und ist Teil unserer Unternehmensphilosophie. Auf fünf Makler kommt in etwa ein vfm-Experte. Dieser Ansatz ermöglicht es uns, auf die individuellen Bedürfnisse unserer Partner zeitnah und ausführlich einzugehen. Wir bieten umfassende Unterstützung in allen Versicherungssparten, finden Lösungen für rechtliche oder technische Probleme und entwickeln durchdachte Vertriebskonzepte,“ erklärt Klaus Liebig, Geschäftsführer der vfm-Gruppe.

Die Ergebnisse des Maklerpool Navigators reflektieren die kontinuierliche Investition der vfm-Gruppe in die Qualität ihrer Dienstleistungen und die Zufriedenheit ihrer Kooperationspartner. Dies spiegelt sich nicht nur in der herausragenden Betreuungsrate wider, sondern auch in der innovativen Herangehensweise, mit der die vfm-Gruppe aktuelle Herausforderungen der Branche meistert. Die vfm-Gruppe sieht in der Anerkennung durch die Umfrage eine Bestätigung ihres Engagements und strebt danach, auch in Zukunft die Messlatte für Servicequalität und Partnerzufriedenheit hoch zu halten.

Über vfm

Die vfm ist ein Verbund selbständiger Versicherungsmakler und Mehrfachagenten. Getreu nach dem vfm-Motto “Wir machen Makler erfolgreich.” hat sich der Verbund der positiven Entwicklung aller angeschlossenen Versicherungsvermittler verpflichtet. Um diesem Anspruch gerecht zu werden unterstützen 90 Experten der Verbundzentrale über 600 Versicherungs- und Finanzvermittler bei allen Themen ihrer Tätigkeit. Vom eigenen Maklerverwaltungsprogramm Keasy, technischem Support über leistungsstarke Deckungskonzepte bis hin zur persönlichen Vor-Ort Unterstützung. Darüber hinaus ist die vfm seit 1995 als Umstiegsbegleiter tätig und gilt als der Spezialist bei der Begleitung von Umsteigern aus der Ausschließlichkeit, die sich mit Hilfe des Verbundes als selbständige Versicherungsmakler oder Mehrfachagenten etablieren. Gut ausgehandelte Direktvereinbarungen mit über 100 Gesellschaften sichern die Unabhängigkeit aller Verbundpartner und sind das Ergebnis einer starken Einkaufsgemeinschaft, die allen Versicherungsvermittlern offensteht.