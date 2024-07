Vernissage der Ausstellung „Klimawandel“ in Bad Staffelstein

Die Kulturinitiative Bad Staffelstein und der Arbeitskreis Kunst laden ein

Vernissage am 26. Juli in der Alten Darre, am 28. Juli findet wieder „Kunst! Live!“ im Rahmen des Altstadtfestes statt. Auch der Stadtturm ist geöffnet.

Ein Thema, das in allen Medien präsent ist, hat man in der Arbeitsgruppe Kunst der Kulturinitiative Bad Staffelstein zum Anlass genommen, sich künstlerisch damit auseinanderzusetzen. Und so haben sich die Mitglieder der Arbeitsgruppe Gedanken gemacht, wie man dies in Bildern und Skulpturen umsetzen kann. Ziel war es jedoch, nicht zu düster zu werden. Vielmehr wollte man mit einer gewissen Leichtigkeit an das Thema herangehen, ohne es zu verharmlosen. Herausgekommen sind dabei wieder einzigartige Werke.

Am Freitag, dem 26. Juli, findet um 19.30 Uhr die Eröffnung der Ausstellung „Klimawandel“ statt. Zu der Vernissage sind alle Interessierten herzlich eingeladen, anschließend kann man die Ausstellung besichtigen und mit den anwesenden Künstlerinnen und Künstlern diskutieren. Für die musikalische Untermalung sorgt Erik Konietzko. Der Eintritt ist frei und nicht an eine Mitgliedschaft gebunden. Die Ausstellung ist anschließend samstags und sonntags, jeweils von 14 bis 17 Uhr noch bis einschließlich 11. August bei freiem Eintritt geöffnet.

Am Sonntag, 28. Juli, wird die KIS mit der Arbeitsgruppe Kunst auch wieder mit der beliebten Veranstaltung „Kunst! Live!“ in und vor der Alten Darre vertreten sein. Hier ist das Motto „Vorbeischauen, Mitmachen, Mitreden“. Wer schon immer Fragen an die Künstler hatte, der kann diese hier stellen. Über die Schulter schauen, Techniken erklären lassen, Ratschläge holen oder einfach nur bewundern. Von 10 bis 18 Uhr sind die Künstler vor Ort und freuen sich über alle Interessierten.

Gleichzeitig ist auch der Stadtturm an diesem Tag zur Besichtigung geöffnet. Wer mag, kann dann die Aussicht über die Stadt Bad Staffelstein aus einer Höhe von über 30 Metern genießen. Hinweis: Der Stadtturm ist nicht barrierefrei und ist für Menschen mit eingeschränkter Mobilität nur bedingt begehbar.

Auch hier ist der Eintritt frei und nicht an eine Mitgliedschaft gebunden.