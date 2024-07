Stromausfall im Bayreuther Nordosten

Am Dienstagvormittag wurde bei Aufbauarbeiten für das Sommernachtsfest in der Eremitage ein Mittelspannungskabel der Stadtwerke Bayreuth beschädigt. Dies verursachte einen kurzzeitigen Stromausfall in den Stadtteilen St. Georgen, Grüner Baum, Industriegebiet, Laineck, St. Johannis und Seulbitz. Binnen weniger Minuten war ein Großteil der betroffenen Bevölkerung wieder mit Strom versorgt.

Am Dienstag ist um 10:48 Uhr im Bayreuther Nordosten der Strom ausgefallen. Betroffen waren die Stadtteile St. Georgen, Grüner Baum, Industriegebiet, Laineck, St. Johannis und Seulbitz. Ursache war ein Mittelspannungskabel, das im Zuge der Aufbauarbeiten des Sommernachtsfests in der Eremitage beschädigt wurde.

„Die Mitarbeiter unserer Netzleitstelle sind von unserem System umgehend alarmiert worden und konnten die Lage schnell analysieren: Sie konnten die Schadensstelle in unserem Netz relativ genau lokalisieren und fast alle betroffenen Bereiche durch Umschaltmaßnahmen binnen weniger Minuten wieder mit Strom versorgen“, sagt Jan Koch, Sprecher der Stadtwerke Bayreuth.

Lediglich im Bereich der Eremitage mussten die Verbraucher etwas länger warten, weil die Netzexperten der Stadtwerke vor Ort die genaue Schadensstelle finden mussten. Um 11:45 Uhr waren auch die letzten Verbraucher durch Umschaltmaßnahmen wieder mit Strom versorgt. Das beschädigte Mittelspannungskabel ist vom Stromnetz getrennt und wird im Laufe der kommenden Tage durch die Stadtwerke repariert.