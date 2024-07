Stadtwerke Hof bauen das Fernwärmenetz aus

Die Stadtwerke Hof haben am Dienstag, 9. Juli, eine Informationsveranstaltung für die Anwohner des Sigmundsgrabens und Biedermeierviertels zum geplanten Ausbau des Fernwärmenetzes in Hof abgehalten. Im Rahmen des Infoabends stellte das Fernwärme-Team der Stadtwerke umfassende Details zu den Planungen des Projekts vor. Jean Petrahn, Geschäftsführer der Stadtwerke Hof, erläuterte die Beweggründe und Ziele des Vorhabens. „Wir wollen die Zeit bis zur Fertigstellung der kommunalen Wärmeplanung effektiv nutzen “, so Petrahn.

„Deshalb beginnen wir bereits jetzt damit, unsere bestehenden Wärmenetze auszubauen. Die Erschließung des Sigmundsgrabens ist unser nächster Meilenstein.“ Man sei sich recht sicher, dass die Fernwärme in diesem Bereich die bevorzugte Heizlösung sein wird. Konkret ist der Ausbau des Fernwärmenetzes, das mit dem BHKW auf dem StadtwerkeBetriebsgelände im Unterkotzauer Weg verbunden ist, in Richtung Sigmundsgraben geplant. Im ersten Bauabschnitt ab 2025 sollen die Anwohner des Sigmundsgrabens bis hin zum Museum einen Fernwärmeanschluss bekommen, in den folgenden Jahren ist die Erschließung des unteren Biedermeierviertels vorgesehen. Die Veranstaltung bot den Hauseigentümern die Gelegenheit, Fragen zu stellen und ihre Anliegen direkt mit den Verantwortlichen zu besprechen.

Das positive Feedback der Teilnehmer unterstreicht das Interesse und die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger für dieses zukunftsweisende Projekt. „Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit den Bürgern, um die Wärmeversorgung in Hof nachhaltig und effizient zu gestalten“, resümiert Petrahn Erst kürzlich hatten die Stadtwerke Hof den Ausbau des Fernwärmenetzes vom Theater ausgehend bekannt gegeben. Hier hatte die Katholische Kirchenstiftung Bernhard Lichtenberg Hof einen Fernwärme-Vertrag unterzeichnet und wird künftig die Kirche St. Konrad, das Pfarrzentrum Bernhard Lichtenberg, die Kita St. Konrad sowie den Neubau des Verwaltungszentrums in der Ernst-Reuter-Straße und der Nailaer Straße mit Fernwärme beheizen.