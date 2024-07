RathausReport der Stadt Erlangen vom 22. Juli 2024

Neues Stadtteilhaus West: Stadt lädt Interessierte zu Baustellenbegehung

Der Neubau des Stadtteilhauses West in Büchenbach nimmt immer mehr an Form an. Nach dem Spatenstich im Juni letzten Jahres und dem Richtfest jetzt im Juli steht der Rohbau. Die Stadt Erlangen lädt deshalb am Freitag, 26. Juli, zwischen 11:00 und 18:00 Uhr interessierte Bürgerinnen und Bürger zu einer Baustellenbegehung in die Lindnerstraße 1 ein.

Gemeinsam veranstalten das Amt für Stadtteilarbeit unddas Amt für Gebäudemanagement jede halbe Stunde eine Führung durch die Baustelle (maximal 15 Personen pro Gruppe). Dabei können alle drei Geschosse besichtigt werden. Um längere Wartezeiten zu vermeiden, bitten die Verantwortlichen darum, sich im Internet für freie Uhrzeiten einzutragen (www.stadtteilhauswest.de).

Im Stadtteilhaus West sind künftig ein soziokulturelles Stadtteilzentrum und eine Stadtteilbibliothek untergebracht. Die Bevölkerung im Stadtwesten erhält damit unter einem Dach viele attraktive Möglichkeiten für eine gemeinsame, aktive Kultur- und Freizeitgestaltung.

In einem intensiven Beteiligungsprozess mit den zukünftigen Akteuren und Nutzern des Hauses wurden gemeinsam die inhaltlichen und die atmosphärischen Erwartungen formuliert und im Planungsentwurf berücksichtigt: Stadtteilzentrum und Stadtteilbibliothek gehen thematisch wie atmosphärisch auf allen Ebenen ineinander auf. Um eine größtmögliche Offenheit sowohl nach außen als auch innen zu erreichen, gibt es große Fensterfronten und wenig geschlossene Räume zugunsten offener und teiloffener Bereiche. Im Erdgeschoss wird zukünftig ein Bistro-Café einladen. Mehrere Werkräume, ein offenes Atelier, eine Küche mit Essbereich, ein Mehrzweckraum z. B. für Bewegungsangebote und ein großer Saal für Veranstaltungen und private Feiern werden zur gemeinsamen Nutzung zur Verfügung stehen. Dazwischen finden sich überall Bücherregale sowie Lese- und Aktionsbereiche der Stadtteilbibliothek, die eine große Vielfalt an Medien bereithalten werden.

Siedlerkerwa startet am Freitag

Die Siedlerkerwa am Damaschkeplatz beginnt am Freitag, 26. Juli, um 16:00 Uhr mit dem Bieranstich durch Oberbürgermeister Florian Janik. Bis Montag, 29. Juli, gibt es mitten in der Stadtrandsiedlung einen einladend gestalteten Gastronomiebereich, traditionelle Schaustellergeschäfte und Musik. Am Samstag findet von 10:00 bis 15:00 Uhr ein Garagenflohmarkt statt.

Neue Straße gesperrt

Die Neue Straße in der Innenstadt muss noch bis Sonntag, 28. Juli, halbseitig und anschließend bis Freitag, 9. August, voll gesperrt werden. Dort ist eine Kanalsanierung notwendig. Betroffen ist der Bereich zwischen Martin-Luther-Platz/Hauptstraße sowie dem Katholischen Kirchenplatz. Die Umleitung über die Haupt-, Spardorfer Straße und Palmsanlage sowie die Erreichbarkeit der Kliniken ist ausgeschildert.

Während der Vollsperrung sind die Universitätskliniken auch von Osten her über die Hindenburg-/Neue Straße erreichbar.

Schuberthstraße bis 4. Oktober gesperrt

Wegen mehrerer Fernwärme-Hausanschlüsse ist die Schuberthstraße (Höhe Hausnummer 3) noch bis Sonntag, 4. August, gesperrt. Das teilte das Referat für Planen und Bauen der Stadt mit. Info: www.erlangen.de/verkehr.