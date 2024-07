Polizeibericht Hochfranken vom 23.07.2024

Polizeiinspektion Coburg

Toilettenpapier in Schultoilette angezündet

COBURG. Unbekannte zündeten am Montagmorgen Toilettenpapier in der Toilette einer Schule im Coburger Stadtgebiet an und verursachten dabei Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst fuhr am Montag um 10 Uhr zu einem Einsatz wegen einer brennenden Schultoilette in die Rückert-Mittel-Schule in der Löwenstraße. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatte ein Lehrer den Brand bereits mit einem Feuerlöscher bekämpft und abgelöscht. Durch die Flammen wurde eine Toilettentrennwand beschädigt. Alle Personen die sich in der Schule befanden blieben unverletzt und konnten kurze Zeit später wieder zurück in das Gebäude. Die Coburger Ermittler gehen von einer vorsätzlichen Brandlegung aus und ermitteln aktuell wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung.

Hoher Sachschaden nach Vorfahrtsverletzung

COBURG. Zwei beschädigte Autos und mindestens 15.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Montagabend im Coburger Stadtgebiet.

Ein 43-Jähriger übersah am Montag um 21 Uhr mit seinem VW beim Abbiegen von der Friedrich-Rückert-Straße in die Rodacher Straße den auf der Vorfahrtstraße fahrenden Seat einer 35-Jährigen. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen und wurden schwer beschädigt. Die Fahrzeuginsassen blieben glücklicherweise unverletzt. Die Coburger Polizei ermittelt gegen den 43-jährigen Unfallverursacher wegen Verstößen nach der Straßenverkehrsordnung.

Polizeiinspektion Kronach

Einbruch in Wertstoffhof

Stockheim: Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagmorgen in das Gelände des Wertstoffhofs Stockheim ein. Laut Angaben eines Zeugen wollte dieser am Montagvormittag dort Elektroschrott abholen und stellte fest, dass jemand das Fenster vom „Büro“ aufgehebelt hatte. Der Unbekannte verschaffte sich im Anschluss Zutritt ins Gebäude und entwendete hieraus einen Geldbetrag in Höhe von etwa 25,- Euro. Der Sachschaden am Fenster beläuft sich auf etwa 200,- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Kronach entgegen.

Polizeiinspektion Kulmbach

Straßenschild geklaut

KU7 / THURNAU, LKR. KULMBACH. Ein Straßenschild mit der Aufschrift „Limmersdorf“ entwendeten Unbekannte im Zeitraum vom 15.07.2024 bis 22.07.2024. Der Wegweiser stand an der Einmündung der Kreißstraße KU7 und KU19 (Oberes Dorf). Der Entwendungsschaden beläuft sich auf 250 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei Kulmbach unter der Tel.-Nr. 09221/609-0 entgegen.

Unter Cannabiseinfluss auf E-Scooter unterwegs

KULMBACH. Starken Cannabisgeruch bemerkte eine Streife der Kulmbacher Polizei am Montagnachmittag bei der Kontrolle eines E-Scooter-Fahrers in der Pestalozzistraße. Da der 30-Jährige auch Anzeichen für einen kurz zuvor erfolgten Konsum aufwies, stand seine Fahrtauglichkeit in Frage und er musste sich einer Blutentnahme im Klinikum unterziehen. Weiterhin hatte er ein Einhandmesser bei sich, ohne dafür ein berechtigtes Interesse begründen zu können. Dies stellte eine Ordnungswidrigkeit dar und zog eine weitere Anzeige nach sich.