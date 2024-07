Im Dorfgemeinschaftshaus Dippach in der Marktgemeinde Burgebrach fand am Freitag (12. Juli 2024) die offizielle Übergabe der Landkreisinformationen 2024 für Bamberg und Forchheim statt. In den Broschüren berichtet das Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken (ALE) über derzeit laufende und im vergangenen Jahr umgesetzte Projekte. Dazu gehören Flurneuordnungen, Dorferneuerungen, Integrierte Ländliche Entwicklungen, boden:ständig Initiativen sowie Ökomodellregionen und Freiwilliger Landtausch. „Im Landkreis Bamberg laufen derzeit 86 Projekte, im Landkreis Forchheim sind es 45“, so der Abteilungsleiter für Oberfranken West, Thomas Müller, stolz. Die Frage nach den Highlights sei gar nicht so leicht zu beantworten, gibt Müller zu, und dennoch: „Im Bamberger Raum ist das für mich die Dorferneuerung Dippach mit dem wunderschönen Dorfgemeinschaftshaus, das von den Menschen intensiv genutzt wird. Bis Herbst sollen im Ort die Baumaßnahmen zur Renaturierung der Dippach, die Umgestaltung des Dorfweihers und alle Tiefbauarbeiten abgeschlossen sein“. Im Landkreis Forchheim nennt der ALE-Abteilungsleiter als Vorzeigeprojekt das Dorferneuerungsverfahren in Neuses mit der ökologischen Aufwertung des Eggerbachs, der für die Bürgerinnen und Bürger wieder erlebbar gemacht wurde. Der Bamberger Landrat Johann Kalb betonte bei der Entgegennahme der druckfrischen Broschüren die „enorme Leistung der Ländlichen Entwicklung für die Gemeinden“. Otto Siebenhaar, weiterer stellvertretender Landrat Forchheims, fügt hinzu: „Die Zusammenarbeit mit dem Amt für Ländliche Entwicklung läuft hervorragend“. „Die vielfältigen Projekte zeigen, dass es auch im vergangenen Jahr gelungen ist, unser Ziel zu erreichen: Gemeinsam mit den Gemeinden und gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern daran zu arbeiten, in den ländlichen Regionen gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen“, resümiert Amtsleiter Lothar Winkler am Ende der Veranstaltung.

Die Landkreisinformationen aus Oberfranken finden alle Interessierten unter

https://www.ale-oberfranken.bayern.de/138707/index.php.