Kurparkkonzert in Pottenstein

Am Mittwoch, 24.Juli bietet das Tourismusbüro um 10 Uhr einen geführten Rundgang durch das romantische Felsenstädtchen an. Dauer ca. 1,5…

Veranstaltungen in und um Pottenstein vom 19. bis 26.7.2024

Rockkonzert im Fränkischen Schweiz Museum Tüchersfeld in Pottenstein

Am Samstag, 20. Juli 2024 um 20 Uhr lädt das Fränkische Schweiz-Museum in Tüchersfeld zum unvergesslichen „Music under Rocks“-Event ein.…