Historische Stadtführung in Ebermannstadt

Erfahren Sie in ca. 2 Stunden spannende Begebenheiten über die „Insel“-Altstadt im unteren Wiesenttal. Lernen Sie von Diplom-Geographin Doris Philippi mehr über historische Begebenheiten, die Verleihung der Stadtrechte 1323, die Zerstörung im 30-jährigen Krieg und warum Ebermannstadt mit dem „Bierkrieg“ den wohl längsten Streit ums Bier mit den Nachbargemeinden führte.

Start der Führung ist am 6. August um 18:00 Uhr am Wasserschöpfrad Ebermannstadt (Am Wasserrad 1, 91320 Ebermannstadt). Eine vorherige verbindliche Anmeldung unter touristinfo@ebermannstadt.de / 09194/506-40 ist erforderlich. Die Kosten für die Führung sind in bar bei der Gästeführerin zu entrichten.

Für Menschen mit eingeschränkter Mobilität können zwei Plätze in einer Fahrrad-Rikscha angeboten werden (gesonderte Anmeldung nötig).

· Max. 25 Teilnehmer

· Kosten: 8 € / Person

· Dauer: 2 h

Bitte beachten Sie: Die Führung kommt nur zustande, wenn mindestens 8 Teilnehmer angemeldet sind.