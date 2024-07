Hausführung im RW21 in Bayreuth

Wer sich einen Einblick in die Informations- und Medienlandschaft der Bayreuther Stadtbibliothek RW21 verschaffen will, oder Fragen an die Verantwortlichen stellen möchte, ist bei der monatlichen Hausführung am Donnerstag, 25. Juli, um 16.30 Uhr, genau richtig. Beantwortet werden Fragen wie „Was bietet die Stadtbibliothek Bayreuth im Einzelnen?“, „Was ist eine Artothek und wie kann ich das Angebot nutzen?“, „Wie bediene ich den OPAC?“ oder „Wo ist die Black Box, und was findet dort statt?“. Treffpunkt ist am Servicepoint im Erdgeschoss. Alle Interessenten sind willkommen.