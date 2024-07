Gottesdienste und Veranstaltungen in Forchheim-St. Johannis

Sonntag, 28.07.2024

So 28.07., 09.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Kirche St. Johannis (Pfarrerin M. Wißmann)

So 28.07., 10.00 Uhr Der Andere Gottesdienst, Christuskirche Forchheim (Team)

Sonntag, 04.08.2024

So 04.08., 09.30 Uhr Gottesdienst, Kirche St. Johannis (Pfarrerin C. Kurth)

So 04.08., 11.00 Uhr Gottesdienst in Effeltrich, Kath. Pfarrkirche St. Georg (Pfarrerin C. Kurth)

Sonntag, 11.08.2024

So 11.08., 09.30 Uhr Gottesdienst, Kirche St. Johannis (Dekan E. Weidt)

So 11.08., 11.00 Uhr Gottesdienst in Hausen, Kath. Kirche St. Wolfgang (Dekan E. Weidt)

Sonntag, 18.08.2024

So 18.08., 09.30 Uhr Gottesdienst, Kirche St. Johannis (Prädikant L. Fietkau)

So 18.08., 11.00 Uhr Gottesdienst in Kersbach, Kath. St. Ottilienkirche (Prädikant L. Fietkau)

Bitte informieren Sie sich über alle aktuellen Informationen auf unserer Homepage: www.forchheim-evangelisch.de. Das Pfarramt ist montags, dienstags und freitags von 9:00–11:30 und donnerstags von 14:00–17:00 Uhr geöffnet.