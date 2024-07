Feuerwehr Kirchehrenbach: Feuer und Wasser am Wochenende

Einsatzkräfte zwei Mal in zwei Tagen gefordert

Zwei Mal mussten die Kirchehrenbacher Brandbekämpfer am Wochenende ausrücken: Kurz vor 16 Uhr am Freitag alarmierte die Leitstelle die Feuerwehr zu einem „Brand in Gebäude“ in der Walberlagemeinde. Auf einem Balkon brannte ein Gasgrill. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer bereits gelöscht, ein Atemschutztrupp brachte den Grill ins Freie. Mit einem Lüfter wurde Rauch aus der Wohnung geblasen. Mit vor Ort waren auch Rettungsdienst, Notarzt und Polizei. Verletzt wurde niemand. Die bei diesem Stichwort zusätzlich hinzugerufenen Feuerwehren Pretzfeld und Ebermannstadt (Drehleiterfahrzeug) mussten nicht ausrücken.

Etwas mehr als 24 Stunden später entlud sich über Kirchehrenbach eine kräftige Gewitterzelle. In Begleitung von Blitz und Donner schüttete es rund 40 Minuten. Gegen 17:15 Uhr lautete die Alarmierung dann „Wasser in Gebäude“. Da die Leitung der Kirchehrenbacher Feuerwehr von weiteren Einsatzstellen ausgehen musste, wurden die internen Strukturen für Unwettereinsätze hochgefahren.

Dazu gehörte u.a. die Einrichtung einer Einsatzleitung im Feuerwehrhaus. Glücklicherweise kam es aber zu keinen weiteren Notfällen in der Gemeinde.

Insgesamt leisteten die beteiligten Ehrenamtlichen an den zwei Tagen knapp 30 Einsatzstunden.

Kommandant Sebastian Müller dankte seinen eingesetzten Feuerwehrleuten dafür.