Eintauchen in die Vergangenheit mit historischen Romanen in der Stadtbibliothek Bayreuth

Innerhalb der Reihe „Literatur im Gespräch“ stellt die RW21 Stadtbibliothek in Kooperation mit dem Kirchplatz Treff am Mittwoch, 24. Juli, von 14.30 bis 16 Uhr, den Roman „Pompeji“ von Eugen Ruge vor. Historische Romane bieten die Möglichkeit, in die Vergangenheit einzutauchen und die Welt von einst hautnah zu erleben. Die Leitung der Veranstaltung haben Sigrid Seebach-Blum und Heike Komma. Weitere Termine und Themen sind: 18. September, Frank Schätzing: „Tod und Teufel“; 30. Oktober, Asta Scheib: „Eine Zierde in ihrem Haus. Die Geschichte der Ottilie von Faber-Castell“; 27. November, Uwe Timm: „Morenga“.