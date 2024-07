Digitales Projekt in Forchheim: „MuT – Medien und Technik“

Ein Projekt für alle Menschen, die im Landkreis Forchheim digital unterwegs sind.

„Nein sowas, ich bekomme es nicht einmal hin, eine Fahrtroute über mein Smartphone zu planen! Das soll doch ganz einfach sein.“ So oder ähnlich klingt es in den Mediensprechstunden der MuT-Punkte im Landkreis Forchheim. Vier an der Zahl beteiligen sich bereits im MuT-Projekt des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales. Sie zeigen, dass es gemeinsam leicht möglich ist, die Fragen von Seniorinnen und Senioren im Bereich der digitalen Technik zu beantworten.

Bedauerlicherweise ist das Förderprogramm, das durch die MuT-Partner VHS Landkreis Forchheim und Seniorenplanung des Landkreises Forchheim begleitet wird, noch nicht flächendeckend im Landkreis Forchheim vorhanden. Hierfür braucht es weitere interessierte Frauen und Männer aus der Region Forchheim.

Diese müssen keine IT-Spezialistinnen oder IT-Spezialisten sein, um Fragestellungen aus dem alltäglichen Umgang mit Smartphone & Co. zu lösen.

Sie möchten (Einzel-)Schulungen oder Mediensprechstunden für Seniorinnen und Senioren im Landkreis Forchheim bei Ihnen vor Ort starten!?

Dann zögern Sie nicht und kommen auf

Markus Kuschka (markus.kuschka@vhs-forchheim.de, 09191/86-1044) oder

Patricia Reinhardt (patricia.reinhardt@lra-fo.de, 09191/86-2232) zu.

Die Abrechnung von Fördergeldern mit sogenannten Dritten (Anbietenden der Schulungsleistung) ist aktuell bis Ende September 2025 gewährleistet. Nutzbare Fördermittel des Jahres 2024 würden ohne Abruf verfallen und sind nicht auf das Folgejahr übertragbar. Deshalb freuen sich die Mitarbeitenden über zeitnahe Rücksprache und Absprache der niederschwelligen Rahmenbedingungen mit Interessierten.

Auch technikaffine Menschen, die ihr Können in der jeweiligen Gemeinde vor Ort anbieten möchten, dürfen sich gerne bei oben benannten Stellen melden.

Schon bestehende MuT-Punkte sind:

WiR für UNS eG, In der Reuth 12, 91336 Heroldsbach

VHS des Landkreises Forchheim/Außenstelle Langensendelbach, Kirchweg 1, 91094 Langensendelbach

Seniorenbeirat Neunkirchen a. Brand, Klosterhof 2-4, 91077 Neunkirchen a. Brand

VHS des Landkreises Forchheim/Geschäftsstelle, Hornschuchallee 20, 91301 Forchheim

Um Einblicke in die Arbeit eines MuT-Punktes zu gewähren und offene Fragen zur Gründung eines MuT-Punktes zu beantworten, laden Markus Kuschka und Patricia Reinhardt herzlich zu einer einstündigen Online-Veranstaltung am Mittwoch, 24.07.2024 ab 10.00 Uhr über das Konferenztool Webex ein.

Bitte schreiben Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Online-Veranstaltung MuT-Partner, 24.07.2024“ an Patricia.Reinhardt@lra-fo.de und Sie erhalten den Link zum virtuellen Raum. Anmeldungen sind bis zum Dienstag, 23.07.2024, 12.00 Uhr möglich.

Werden auch Sie Teil des MuT-Projektes, werden Sie MuT-Punkt!