Die Sammlung Hans & Fritz Lauterbach im Historischen Museum Bayreuth

Das Historische Museum Bayreuth am Kirchplatz zeigt ab Dienstag, 23. Juli, eine Auswahl an einzigartigen Bilddokumenten aus rund 120 Jahren Bayreuther Stadtgeschichte. Die Ausstellung ist bis zum 8. September zu sehen.

Pünktlich zur Festspielzeit steht in diesem Jahr eine ganz besondere Ausstellung im Fokus. Das Historische Museum präsentiert einen Einblick in den umfangreichen Nachlass der Fotografen Hans und Fritz Lauterbach, der im Jahr 2022 dem Museum als Schenkung übergeben wurde. Zahlreiche Originalaufnahmen und Glasplatten aus der Zeit um 1900 bis zum Ende des 20. Jahrhundert geben einen detaillierten, technisch versierten und einmaligen Blick auf die Veränderungen Bayreuths in den letzten Jahrzehnten. Der Bayreuther Architekt Hans Lauterbach (1897-1972) gehörte schon früh zu den ersten Hobbyfotografen, die die Stadt im Bild festhielten. Durch seinen engen Kontakt zum Verein der Fotoamateure sind auch die ältesten stadthistorischen Bilddokumente, sowie die Sammlung Richard Kästner ebenfalls Teil dieses Nachlasses geworden. Diese fotografische Sammlung wurde von seinem Sohn Fritz Lauterbach (1930-2019), der das Hobby seines Vaters teilte, bewahrt und weitergeführt. Das Historische Museum zeigt mit dieser Ausstellung eine einzigartige Dokumentation der Stadtentwicklung Bayreuths, legt den Fokus aber gleichzeitig auch auf die künstlerischen Arbeiten und die jeweilige Ausrüstung der Fotografen Lauterbach Die Ausstellung wird am 23. Juli, um 18 Uhr, im Museum eröffnet. Sie wird begleitet von einem vielfältigen Veranstaltungsprogramm mit zahlreichen Führungen für alle Altersgruppen. Weiterführende Informationen dazu gibt es auf der Museums-Homepage (www.historische museum.bayreuth.de), oder auf dem Veranstaltungsportal der Stadt Bayreuth (www.region-bayreuth.de). Das Museum ist Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet, im Juli und August zusätzlich auch montags.