Der Eckental Pokal 2024 hat einen Sieger

Die Spannung auf dem Gelände des SC Eckenhaid war groß: Wer würde den Eckental Pokal 2024 mit nach Hause nehmen? Rekordsieger ASV Forth, Titelverteidiger SG Eckental, TSV Brand und ASV Herpersdorf hießen die Kontrahenten. Der Startschuss fiel um 14 Uhr, als Eckentals Bürgermeisterin Ilse Dölle und SC-Vorsitzender Martin Distler die erste Partie eröffneten. Zunächst waren die SG Eckental und der ASV Forth auf Augenhöhe, doch von ihrer starken Abwehr gestützt ging die SG kurz vor Schluss in Führung und errang einen vielbeklatschten ersten Sieg. Danach traten die Ligakonkurrenten ASV Herpersdorf und TSV Brand gegeneinander an, die sich mit einem torlosen Unentschieden trennten. Anschließend mussten sich die TSV-Spieler der SG Eckental geschlagen geben. Die nächste Partie startete mit einem Wachrüttler des ASV Herpersdorf, der in Führung ging.

Doch das wollten sich die Forther so nicht gefallen lassen, die kurz vor Schluss noch den Ausgleich erzielten. Das anschließende Duell zwischen Forth und Brand erwies sich als Begegnung auf Augenhöhe und so trennten sich beide Teams mit einem Remis. Das letzte Spiel trugen die SG Eckental und der ASV Herpersdorf gegeneinander aus. Nach einem zwischenzeitlichen Unentschieden siegten die Titelverteidiger mit 3:1. Bürgermeisterin Dölle überreichte nicht nur dem Siegerteam einen Pokal und einen fairen Fußball, sondern verteilte auch Preisgeld an alle teilnehmenden Mannschaften. „Auch dieses Jahr war das Eckental Pokalturnier wieder ein voller Erfolg mit einer tollen Stimmung“, sagte SC-Vorsitzender Distler anschließend. Nach dem Turnier war mit Fußball noch nicht Schluss, denn im Vereinsheim wurde das EM-Finale live übertragen. Schon jetzt steht fest: Auch 2025 wird es wieder einen Eckental Pokal geben – dann auf dem Platz des TSV Brand.