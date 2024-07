Beratungs-Center der Sparkasse Stegaurach strahlt nach Umbau in neuen Glanz

Vor Kurzem feierte die Sparkasse Bamberg die gelungene Modernisierung ihres Beratungs-Centers Memmelsdorf. Auch aus dem südlichen Landkreis gibt es Neues zu berichten. Das Beratungs-Center Stegaurach in der Bamberger Straße 28 zeigt sich in neuem Look: modern, offen und freundlich. Groß war die Freude, als das Team um Leiter Matthias Heinel den Container nach über 8- monatigem Umbau verlassen und die neuen Räume beziehen konnte. Moderne Arbeitswelten, offene und freundliche Beratungszimmer und eine zentrale Kaffeebar schaffen eine angenehme Atmosphäre. „Mit dem Umbau haben wir die Raumnutzung optimiert und besonderen Wert auf eine Raumplanung gelegt, die den veränderten Kundenbedürfnissen gerecht wird, vor allem mit Blick auf die Beratungs- und Servicebereiche und Diskretion“, sagt Vorstandsvorsitzender Stephan Kirchner. Die neue Service-Theke als zentrale Anlaufstelle mit einer farbenfrohen Collage aus Motiven von Stadt und Landkreis Bamberg im Hintergrund lädt ein, das Beratungs-Center – selbstverständlich barrierefrei – zu betreten. „Unsere Kundinnen und Kunden sollen sich in den hellen Beratungszimmern wohlfühlen und unsere mehrfach ausgezeichnete Beratungsqualität in angenehmer Atomsphäre genießen“, erklärt Vorstandsmitglied Thomas Schmidt. Bei der Baumaßnahme wurde auch umfassend energetisch saniert. So wurden die Fenster ausgetauscht, eine Wärmepumpe installiert und neue Heizkörper eingebaut.