Begegnungsbrunch in Bayreuth für Senioren und Seniorinnen

Am Donnerstag, 25. Juli, findet ein Begegnungsbrunch in der Städtischen Bürgerbegegnungsstätte, Am Sendelbach 1-3 in Bayreuth, statt. Der Brunch beginnt um 10 Uhr und dauert bis zirka 13 Uhr. Unter dem Motto „Schlemmen und einander kennenlernen“ laden die Malteser und das Seniorenamt alle Interessierten ein, mehr über den Besuchsdienst für Seniorinnen und Senioren zu erfahren. Der sogenannte Besuchs- und Begleitungsdienst (BBD) ist Teil des vom Bundesministerium geförderten Projektes „Miteinander-Füreinander: Gemeinschaft und Kontakt im Alter“. Dabei besuchen Ehrenamtliche regelmäßig Seniorinnen und Senioren, gehen mit ihnen ins Café oder machen einen kleinen Spaziergang ins Grüne. Dieses Mal begibt sich der Brunch auf eine Zeitreise – es können Bilder aus Kinder- und Jugendjahren mitgebracht werden. Der Brunch ist kostenlos. Das Projekt wird unterstützt durch den Seniorenbeirat der Stadt Bayreuth. Um Anmeldung per E-Mail an michaela.beuschel@malteser.org oder unter Telefon 0921 5075704 wird gebeten.

