Bayreuth freut sich auf prominente Premierengäste

Auftakt der diesjährigen Richard-Wagner-Festspiele am 25. Juli mit der Neuinszenierung von „Tristan und Isolde“

Am 25. Juli hebt sich am Grünen Hügel in Bayreuth der Vorhang für die diesjährige Festspielsaison. Zur Premierenaufführung werden die Festspielleitung und Bayreuths Oberbürgermeister Thomas Ebersberger prominente Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur begrüßen können. Die Besucherinnen und Besucher erwartet die Neuinszenierung der Wagner-Oper „Tristan und Isolde“ in Regie des isländischen Opern- und Theaterregisseurs Thorleifur Örn Arnarsson und unter der musikalischen Leitung des russisch-amerikanischen Dirigenten Semyon Bychkov.

Aus der Bundespolitik haben auf Einladung der Stadt Bayreuth die derzeitige Staatsministerin für Kultur und Medien, Claudia Roth, und ihre Amtsvorgängerin, Prof. Monika Grüttters, ihr Kommen angekündigt. Gleiches gilt für die Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Ricarda Lang, und den Vorsitzenden des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestags, Prof. Dr. Helge Braun.

Aus der internationalen Politik haben sich der Botschafter Italiens, Armando Varrichio, und als Gast des Bayerischen Ministerpräsidenten der ungarische Generalkonsul Gabor Tordai-Lejko zur Festspielpremiere angekündigt.

Ebenfalls am Grünen Hügel erwartet werden als Gäste der Bayerischen Staatsregierung der Ministerpräsident des Bundeslandes Sachsen-Anhalt, Dr. Reiner Haseloff, und die nordrhein-westfälische Staatsministerin für Kultur und Wissenschaft, Ina Brandes.

Gäste aus der bayerischen Landespolitik

Auch die bayerische Landespolitik zeigt bei der Premierenaufführung Flagge. Neben Ministerpräsident Dr. Markus Söder werden die Staatsministerinnen und -minister Hubert Aiwanger (Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie), Eric Beißwenger (Staatsministerium für Europaangelegenheiten und Internationales), Christian Bernreiter (Staatsministerium für Wohnen, Bauen und Verkehr), Markus Blume (Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst), Georg Eisenreich (Staatsministerium der Justiz), Albert Füracker (Staatsministerium der Finanzen und für Heimat), Judith Gerlach (Staatsministerium für Gesundheit und Pflege), Thorsten Glauber (Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz), Dr. Florian Herrmann (Leiter der Staatskanzlei), Michaela Kaniber (Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten), Fabian Mehring (Staatsministerium für Digitalisierung), Ulrike Scharf (Staatsministerium für Soziales), Anna Stolz (Staatsministerium für Unterricht und Kultus) sowie mehrere Staatssekretärinnen und -sekretäre erwartet.

Unter den Premierengästen befinden sich zudem der frühere bayerische Ministerpräsident Dr. Günther Beckstein, der oberfränkische Regierungspräsident und Vorsitzende des Stiftungsrats der Richard-Wagner-Stiftung, Florian Luderschmid, der Präsident des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs, Dr. Hans-Joachim Heßler, Herzog Franz von Bayern, der Bamberger Weihbischof Herwig Gössl, und die Intendantin des Bayerischen Rundfunks Dr. Katja Wildermuth.

Den Festspielen langjährig verbunden, werden Kabarettist Michl Müller, die einem breiten Publikum aus zahlreichen TV-Produktionen bekannten Schauspieler Francis Fulton-Smith und – als Gast der Bayerischen Staatsregierung – Heiner Lauterbach sowie die Sänger Roberto Blanco und Vicky Leandros erwartet.