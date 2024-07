Bayerische Meisterin kommt vom Schützenverein Freischütz Hausen

Zur Qualifikation für die Bayerische Meisterschaft muss zuvor bei der Gau- und Bezirksmeisterschaft geschossen werden. Wir berichteten bereits über die teils hervorragenden Ergebnisse.

Mit insgesamt 12 Starts nahm der Schützenverein Freischütz Hausen dieses Jahr an den Bayerischen Meisterschaften auf der Olympia Schießanlage in Garching bei München teil. Das war ein Rekord und wir sind hier führend in der Region. Besonders erfreulich war dieses Jahr, dass 9 von 12 Starts in der Jugend zu verbuchen waren.

Da es für einige das erste Mal bei der Bayerischen war, ging die Anspannung in den vorherigen Wochen natürlich steil nach oben. Letztendlich wurden dieses Jahr aber sehr gute Ergebnisse erzielt, die für Luca Bauer und Emma Ruppert sogar zur Deutschen Meisterschaft im August reichen.

Ein Novum in der Vereinsgeschichte bedeutete der Bayerische Meistertitel von Emma Ruppert mit der Mannschaft von RWS Franken. Auch auf Einzel kam sie als Dritte aufs Treppchen. Lange war sie sogar führend. Bis zum letzten Schuss war es spannend. Ihre Freundin Pia Sturm schoss mit einer neun aus und vor lauter Erleichterung flossen dann die Glückstränen.

Am zweiten Tag wurde sie im 3-Stellungskampf Dritte mit der Mannschaft und Vierte auf Einzel.

Hier die Ergebnisse im Überblick:

Luftgewehr Schülerklasse m:

Luis Feeß → 189,1 Ringe 48. Platz

Paul Blösch → 187,2 Ringe 52. Platz

Luftgewehr Schülerklasse w:

Emma Ruppert → 201,1 Ringe 3. Platz

Mit der Mannschaft RWS Franken Bayerische Meisterin

Luftgewehr Jugendklasse m:

Luca Bauer →398,8 Ringe 10. Platz

Luftgewehr 3-Stellung Schüler m:

Luis Feeß → 546 Ringe 26. Platz

Paul Blösch → 537 Ringe 37. Platz

Luftgewehr 3-Stellung Schüler w:

Emma Ruppert → 582 Ringe 4. Platz

Mit der Mannschaft RWS Franken 3. Platz

Luftgewehr 3-Stellung Jugend m:

Luca Bauer → 569 Ringe 16. Platz

Kleinkaliber Liegendkampf Jubiorinnen I:

Lena Kiermayer → 588,5 Ringe 14. Platz

Kleinkaliber 3-Stellung 3×20 Herren I:

Bastian Wagner → 546 Ringe 44. Platz

Kleinkaliber 3-Stellung 3×40 Herren I:

Bastian Wagner → 1110 Ringe 24. Platz

Kleinkaliber Liegendkampf Herren I:

Bastian Wagner → 579,7 Ringe 67. Platz

Herzlichen Glückwunsch an alle zu diesen hervorragenden Platzierungen.