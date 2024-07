Am Mittwoch, 24.Juli bietet das Tourismusbüro um 10 Uhr einen geführten Rundgang durch das romantische Felsenstädtchen an. Dauer ca. 1,5 Stunden, die Teilnahme ist kostenlos. Treffpunkt ist vor dem Tourismusbüro am Rathaus, eine Anmeldung unter 09243/70842 ist erforderlich.