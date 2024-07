4. Kultursommer Rödental vom 24. bis 28. Juli 2024

Fünf Tage voller Musik, Unterhaltung und unvergesslicher Erlebnisse. Der 4. Kultursommer Rödental kehrt zurück und verspricht erneut ein spektakuläres Programm mit namhaften Künstlern aus verschiedenen Genres. Vom 24. Juli 2024 bis zum 28. Juli 2024 werden die Besucher auf dem Open-Air Gelände der Domäne Rödental in eine Welt voller Musik und Entertainment eintauchen können.

Der Auftakt am Mittwoch, den 24. Juli 2024, wird von Michl Müller mit seinem Programm „Alles Müller – Alles Lieder“ gestaltet. Der Kabarettist wird mit seinem einzigartigen Humor und seinen mitreißenden Liedern das Publikum begeistern und für beste Unterhaltung sorgen.

Am Donnerstag, den 25. Juli 2024, erwartet die Besucher ein ganz besonderes Highlight: Wolfgang Ambros präsentiert „AMBROS PUR! VOL.VI“. Der österreichische Singer-Songwriter wird mit seinen zeitlosen Hits und seiner unverwechselbaren Stimme für eine mitreißende Atmosphäre sorgen.

Am Freitag, den 26. Juli 2024, steht die Band J.B.O. auf der Bühne des Kultursommers Rödental. Mit ihrer einzigartigen Mischung aus Rock, Metal und humorvollen Texten werden sie das Publikum zum Toben bringen und für unvergessliche Momente sorgen.

Der Samstag, der 27. Juli 2024, wird mit einem außergewöhnlichen Programm aufwarten. Die Band FAUN präsentiert „PAGANFOLK“ und entführt die Zuschauer in eine mystische Welt aus keltischer und nordischer Folklore. Mit ihrer einzigartigen Klangvielfalt und mitreißenden Rhythmen werden sie das Publikum verzaubern.

Als krönender Abschluss des 4. Kultursommers Rödental wird am Sonntag, den 28. Juli 2024, „Falco meets Mercury: a Concert made in Heaven“ präsentiert. Diese einzigartige Show vereint die größten Hits von Falco und Freddie Mercury zu einem unvergesslichen Konzerterlebnis. Die Zuschauer können sich auf eine mitreißende Performance freuen, bei der die Songs beider Künstler in neuem Gewand präsentiert werden.