Speed-Talk-Dating der Universität Bamberg: „Braucht Demokratie Religion?“

Im Juli und August findet an der Nördlichen Promenade der „Sommer an der Promenade“, organisiert von der Stadt Bamberg, statt. Der Parkplatz unter den Bäumen dient zwei Monate lang als Aufenthalts- und Aktionsfläche. Auch die Universität Bamberg ist mit mehreren Aktionen dabei. Im Rahmen des Projekts „Eine Uni – Ein Buch“ beschäftigt sich die Universität Bamberg mit dem Buch „Demokratie braucht Religion“ des Soziologen Prof. Dr. Hartmut Rosa. Bei einem Speed-Talk-Dating Format am Mittwoch, 24. Juli, ab 15 Uhr haben Passantinnen und Passanten die Möglichkeit, über Gedanken, Zitate und Themen des Buches ins Gespräch zu kommen. Dabei liegen auf Tischen ausgewählte Zitate des Buches aus und die Besucherinnen und Besucher sind dazu eingeladen sich darüber auszutauschen – wie bei einem Speed-Dating. Für das Projekt „Eine Uni – Ein Buch“ haben die Verantwortlichen zudem einen Regiestuhl mit der Aufschrift „Demokratie braucht Religion“ bedrucken lassen. Während des Projekts sollen möglichst viele Menschen auf diesem Stuhl Platz nehmen und ein Statement zu beispielsweise folgenden Fragen geben: Warum braucht Demokratie Religion oder ist es vielleicht umgekehrt? Welche Rolle sollte Religion in einer Gesellschaft spielen? Kann Religion die Demokratie stärken? Bambergerinnen und Bamberger sind beim „Sommer an der Promenade“ dazu einladen, auf dem Stuhl Platz zu nehmen. Es besteht die Möglichkeit, die Statements in kurzen Videos festzuhalten, die anschließend auf der Projektwebseite veröffentlicht werden. Alle Informationen und weitere Veranstaltungstermine zu „Eine Uni – Ein Buch“ unter: https://www.uni-bamberg.de/theoethik/1u1b/ .

Wann und Wo: 24. Juli 2024, 15–19 Uhr, Nördliche Promenade, 96047 Bamberg