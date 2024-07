Schülerinnen und Schüler am Gymnasium Fränkische Schweiz überzeugen in vielen Wettbewerben

Das GFS Ebermannstadt begegnet mit aller Kraft dem Mangel an MINT- Nachwuchs. Im Bild vorne links sind die beiden 5. Klässlerinnen Luise Zeilmann und Laura Ludwig zu sehen, die sich beim Adam-Ries-Wettbewerb bis in die 3. Runde vorgekämpft haben. Durch die Teilnahme an Trainingscamps im Rahmen der oberfränkischen Mathe-Callenge haben sie sich erfreulicherweise längerfristig der Mathematik verschrieben. Laura Ludwig nahm zudem erfolgreich am Jugendwettbewerb Informatik teil. Das Bild zeigt weiterhin die zahlreichen Gewinnerinnen und Gewinner des diesjährigen Känguru-Wettbewerbs, an dem knapp die Hälfte der Schülerinnen und Schüler des GFS teilnahmen. Dieser Wettbewerb fördert kreative Zugänge zum Fach Mathematik und wurde im Jahr 2024 von fast 12000 Schulen durchgeführt. Der Schulleiter Siegfried Reck, sowie der Informatikfachbetreuer Thomas Scherzer und der Fachschaftsleiter Mathematik Mathias Rümpelein gratulierten den stolzen Preisträgern und Preisträgerinnen.