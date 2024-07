Sanierung Richard-Wagner-Straße in Bamberg: Innenstadt bleibt jederzeit gut erreichbar

Die Ferien müssen voll ausgenutzt werden, um die notwendige Reparatur durchzuführen. Die Stadt bietet eine Hotline und eine Bürgerinformation an. Die für die Sommerferien ab 29. Juli angekündigte Sanierung der Straßendecke der Richard-Wagner-Straße wird wie geplant durchgeführt. Dass bis zum 10. August die Markusbrücke noch nicht freigegeben werden kann, ändert nichts daran, dass beide Maßnahmen dringend erforderlich sind und vollständig umgesetzt werden müssen. Die Bamberger Innenstadt bleibt dabei jederzeit gut erreichbar. Die Verwaltungsspitze hat in einem Klärungsgespräch betont, dass die Beschwerden aus der Bürgerschaft über diesen Zustand der Richard-Wagner-Straße erheblich waren. Es ist eine gute Nachricht, wenn nun während der Ferien die Straße repariert wird. Für die Sanierung der Markusbrücke war eine Bauzeit bis Ende Juli als Optimalfall angestrebt.

Oberste Maxime war es jedoch, auf jeden Fall rechtzeitig vor der Sandkerwa fertig zu sein. Von der dreiwöchigen Pufferzeit muss nun aufgrund von Bauverzögerungen ein Teil in Anspruch genommen werden. Die Sanierung der Richard-Wagner-Straße wiederum kann nur unter voller Ausschöpfung der Sommerferien durchgeführt werden und muss daher im Zeitraum 29. Juli bis 6. September umgesetzt werden. Angesichts der Verkehrsbedeutung des Straßenzuges zwischen Nonnenbrücke und Hainstraße kommen nur die Sommerferien für eine Sperrung in Betracht, alleine schon im Hinblick auf den ÖPNV. Eine zeitliche Verschiebung hätte unweigerlich zur Folge, dass die Maßnahme zum Start des neuen Schuljahres nicht abgeschlossen wäre. Das könne der Öffentlichkeit nicht zugemutet werden. Auch eine Straßensanierung unter halbseitiger Sperrung ist in dem beengten Straßenbereich keine Alternative: Die Arbeitssicherheit lässt eine solche Variante nicht zu. Außerdem wäre eine solche Bauweise wesentlich aufwändiger mit der Folge einer noch längeren Bauzeit und höheren Kosten. Da mit Beginn der Sommerferien der innerörtliche Verkehr erfahrungsgemäß sowieso stark abnimmt, wurde der Zeitraum in den Sommerferien also ganz bewusst gewählt, um die Einschränkungen und Belastungen zu minimieren. Zudem bleibt die Innenstadt aus allen Richtungen gut erreichbar: aus dem Berggebiet über den Münchner Ring und Rhein-Main-Donau-Damm, aus Richtung Nordwesten wie derzeit auch über den Regensburger Ring oder ab 12. August wieder über die Markusbrücke.

Hotline und Bürgerinformation

Um offene Fragen aus der Bürgerschaft zu klären, lädt die Stadt Bamberg alle Bürgerinnen und Bürger zu einer Ortsbesichtigung am Donnerstag, 25. Juli, um 18 Uhr ein. Die Verantwortlichen von Bamberg Service erläutern dabei den Bauablauf nochmal detailliert. Treffpunkt ist am Eingang der Harmonie. Außerdem wird eine Hotline zur Baustelle geschaltet. Unter Tel. 0951-871125 können ebenfalls Fragen gestellt werden.