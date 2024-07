Polizeibericht Hochfranken vom 22.07.2024

Polizeiinspektion Coburg

Verkehrskontrolle fördert mehrere Verstöße zu Tage

COBURG. Bei der Kontrolle einer 53-Jährigen, die in der Nacht zum Montag mit einem VW im Stadtgebiet unterwegs war, förderte eine Verkehrskontrolle mehrere Verstöße zu Tage. Die Beamten unterbanden deshalb die Weiterfahrt.

Eine Streife der Coburger Polizeiinspektion kontrollierte am Sonntag um 23 Uhr in der Thüringer Straße den VW der Coburgerin. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs stellte sich heraus, dass der Termin für die Hauptuntersuchung des Fahrzeugs bereits mehr als ein Jahr überschritten war. Zudem war das Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben. Grund hierfür war eine Betriebsuntersagung aufgrund der seit längerem nicht entrichteten Kraftfahrzeugsteuer für das Fahrzeug. Die Polizisten stellten das Fahrzeug verkehrssicher auf einem öffentlichen Parkplatz ab und stellten die Zündschlüssel sicher. Da die Frau lediglich Nutzerin aber nicht Halterin das Fahrzeugs war, ergeht eine gesonderte Anzeige an den 27-jährigen Fahrzeughalter. In beiden Fällen wird wegen einem Verstoß nach dem Kraftfahrzeugsteuergesetz sowie einem Verstoß nach der Stra0ßenverkehrszulassungsordnung ermittelt.

32-Jähriger schläft unvermittelt auf Besucher des Schlossplatzfestes ein

COBURG. Nach einem Schlag ins Gesicht am Sonntagabend auf dem Coburger Schlossplatzfest verletzte sich ein 62-Jähriger so schwer, dass er sich nachträglich in ärztliche Behandlung begeben musste.

Ein 32-Jähriger schlug den Mann am Sonntag um 18.50 Uhr auf dem Schlossplatzfest unvermittelt ins Gesicht. Der Tatverdächtige wurde vor Ort durch die Security bis zum Eintreffen der Coburger Polizei festgehalten. Die Beamten nahmen den Mann in Gewahrsam. Der 62-jährige Attackierte verletzte sich im Gesicht und am rechten Arm.

Gegen den 32-jähigen Schläger ermittelt die Coburger Polizeiinspektion wegen Körperverletzung.

28-Jähriger bedroht Familienangehörige und Polizisten

GRUB AM FORST, LKR. COBURG. Zu einem Einsatz wegen eines häuslichen Streits wurden Coburger Polizisten am Sonntagmittag nach Grub am Forst gerufen. Ein 28-Jähriger bedrohte seine Familienangehörigen.

Zwei Streifen der Coburger Polizeiinspektion trafen den Mann im Garten des Anwesens an. Als dieser die Polizisten wahrnahm, griff er nach einem Küchenmesser und hielt es vor sich. Die Beamten konnten den Mann dazu bewegen, dass Messer wegzulegen. Die Polizisten sicherten den Mann und nahmen ihn in Gewahrsam. Während der Sachverhaltsaufnahme beleidigte dieser die Beamten. Ein Ermittlungsrichter bestätigte die polizeiliche Gewahrsamnahme zur Unterbindung weiterer Straftaten. Bei der Durchsuchung des Mannes vor dessen Transport zur Polizeidienststelle fanden die Beamten eine Druckverschlusstüte mit einer kleineren Menge Rauschgift in der Socke des Mannes. Die Coburger Polizei ermittelt nun wegen tätlichen Angriffs, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung, Beleidigung sowie einem Verstoß nach Betäubungsmittelgesetz.

Polizeiinspektion Kronach

Mountainbike-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Küps: Am Sonntagnachmittag gegen 16:15 Uhr wurde ein Mountainbike-Fahrer aus dem Raum Küps von einer Polizeistreife angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Der 36-jährige Mann war den Beamten aufgefallen, als er in der Bahnhofstraße in Schlangenlinien unterwegs war. Bei der Kontrolle wurde beim Fahrrad-Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein hierauf durchgeführter Alkoholschnelltest ergab einen Wert von 2,22 Promille. Der Radfahrer musste sich einer Blutentnahme im Klinikum in Kronach unterziehen. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Unfallverursacher sucht das Weite

Kronach: Im Inneren Ring kam es in der Zeit von Samstag auf Sonntag zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Auf Höhe der Hausnummer 9 hatte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Citroen Berlingo und einen blauen Hyundai angefahren und einen Gesamtschaden in Höhe von etwa 8000,- Euro hinterlassen.

Polizeiinspektion Kulmbach

Unfallfluchtfahndung

Mainleus – Am 21.07.2024 wurde ein weißer KIA Ceed an der vorderen rechten Stoßstange beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.300,- Euro. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Unfallörtlichkeit war laut Geschädigtem entweder der Schwimmbadparkplatz in Mainleus oder der PP des BC Leuchau. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Kulmbach unter 09221 / 609-0 in Verbindung zu setzen.