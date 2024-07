Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 22.07.2024

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Smartphone in Moment der Unaufmerksamkeit entwendet

BAMBERG. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde auf der Löwenbrücke ein Mobiltelefon gestohlen. Der Geschädigte legte dieses während des Rauchens auf die Bank neben sich. In einem kurzen, unaufmerksamen Moment wurde das Handy entwendet. Die Polizei Bamberg sucht Zeugen, die diesen Vorfall beobachten konnten. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 zu melden.

Unfallflucht in Tiefgarage

BAMBERG. Sonntagmorgen wurde in der Tiefgarage der Konzerthalle ein geparkter PKW beschädigt. Dieser stand auf einem der Parkplätze direkt neben einem weißen Kraftfahrzeug, in welches der Geschädigte ein älteres Ehepaar beim Einsteigen beobachten konnte. Als dieser kurz darauf zu seinem Fahrzeug ging, stellte er einen frischen Schaden an der rechten Hintertüre fest. Das Kennzeichen soll mit RÜD- begonnen haben. Weitere Ermittlungen seitens der Polizei werden eingeleitet.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

BAMBERG. Am 21.97.2024 um ca. 08:45 Uhr konnte ein Zeuge beobachten, wie ein PKW rückwärts aus einer Seitenstraße rausfuhr und an der linken Fahrzeugseite eines geparkten PKW hängenblieb. Dieser fuhr, ohne seinen erforderlichen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, fort. Es entstand ein Schaden in Form von Kratzern und an der Fahrertüre und dem Tankdeckel. Dieser Sachschaden betrug einen Wert von 1.000€. Da das Kennzeichen bekannt ist, leitet die Polizei weiter Ermittlungen ein.

Fahrlässige Körperverletzung bei Verkehrsunfall

BAMBERG. Der 35-jährige befuhr mit seinem Fahrrad die Starkenfeldstraße stadteinwärts und wollte an einer grünen Lichtzeitanlage geradeaus über den Berliner Ring fahren. Der schwarze PKW fuhr in gleiche Fahrtrichtung und wollte nach rechts in Richtung Hallstadt abbiegen. Hierbei übersah er den Fahrradfahrer und stieß mit Besagtem zusammen. Der Radfahrer kam mit Prellungen und einem eingedellten Vorderrad davon. Der Sachschaden hierbei betrug 50€.

Sachbeschädigung durch Graffiti

BAMBERG. Montagfrüh konnte ein unbekannter Täter dabei beobachtet werden, wie dieser die „Mitorei“ Figur mit einem sprühdosenähnlichen Gegenstand in weißer Farbe besprühte. Der Zeuge, welcher vor Ort ein Foto des Täters machen konnte beschrieb den Sprüher als ca. 20 Jahre alt. Er trug ein türkises T-Shirt und eine Jeans.

Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 50€. Zeugen, welche dies Beobachten konnten werden gebeten sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 zu melden.

Nicht ansprechbar in Bushaltestelle aufgefunden

Um ca 09:30 Uhr wurde ein Mann in einer Bushaltestelle schlafend und nicht mehr ansprechbar aufgefunden. Bei diesem konnten im Rahmen einer Durchsuchung zwei Mobiltelefone festgestellt werden. Da bei dem neueren der beiden Telefone keine Sim-Karte mehr vorhanden war und dieses in einer ihm unverständlichen Sprache programmiert war, wurde dieses sichergestellt.

Der 22-Jährige wurde ins Klinikum Bamberg gebracht.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Sachbeschädigungen

HIRSCHAID. Die komplette Karosserie eines blauen Pkw, Dacia, verkratzte ein Unbekannter zwischen Samstagabend, 19 Uhr, und Sonntagmorgen, 9 Uhr. Das Fahrzeug parkte in der Hofeinfahrt eines Anwesens in der Salierstraße.

Zeugen, die Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.

Diebstähle

HIRSCHAID. Aus einer unversperrten Tasche, die am Gepäckträger eines Trekkingrades angebracht war, entwendete ein Dieb kabellose schwarze Kopfhörer der Marke JBL Wave. Zudem wurde eine Sonnenbrille, die sich in der Tasche befand, am Boden zertreten. Das Fahrrad stand zwischen Samstagabend, 19.30 Uhr, und Sonntagmorgen, 02.20 Uhr, am Bahnhof.

Wer hat Beobachtungen gemacht? Meldungen nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310, entgegen.

ZAPFENDORF. Während des Freibad-Sommernachtsfestes entwendete ein Unbekannter ein schwarzes Handy, Apple iPhone 15. Das Mobiltelefon war auf einem Liegeplatz verdeckt abgelegt. Der Diebstahl ereignete sich am Samstagabend zwischen 21.30 und 22.15 Uhr. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310.

Verkehrsunfälle

MERKENDORF. Eine Pedelec-Fahrerin übersah am Sonntagmittag ein 44-jähriger Autofahrer, als er von einem Parkplatz in die Pointstraße einfuhr. Beim Zusammenstoß stürzte die 43-jährige Radlerin und zog sich Verletzungen zu. Zur Behandlung wurde sie durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Unfallschaden wird insgesamt mit etwa 1.000 Euro beziffert.

RATTELSDORF. Mit leichten Verletzungen musste am Sonntagnachmittag ein Autofahrer nach einem Verkehrsunfall durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert werden. Aus ungeklärter Ursache geriet der 22-jährige Seat-Fahrer auf der B 4 nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in ein angrenzendes Feld. Dort überschlug sich der Pkw mehrmals und blieb auf dem Dach liegen. Das total beschädigte Unfallfahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert werden. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

HIRSCHAID. Zu einem Verkehrsunfall mit ca. 20.000 Euro Sachschaden kam es am Sonntagabend in der Industriestraße. Unter Missachtung der Vorfahrt verließ ein 46-jähriger Autofahrer den Parkplatz eines Schnellrestaurants und prallte mit dem Pkw eines 22-Jährigen zusammen, der die Industriestraße in Richtung Maximilianstraße befuhr. Beide Fahrzeugführer blieben beim Zusammenstoß unverletzt. Die nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden. Zur Verkehrsumleitung und Abbindung von ausgelaufenen Betriebsstoffen war die Freiwillige Feuerwehr mit 15 Einsatzkräften vor Ort.

Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt

Unter Einfluss von Methamphetamin E-Scooter gefahren

Bayreuth. Zivilfahnder der Zentralen Einsatzdienste Bayreuths stoppten in der Samstagnacht einen unter Drogeneinfluss stehenden 35 – Jährigen Bayreuther mit seinem E-Scooter. Bereits zu Beginn der Kontrolle bemerkten die Beamten drogentypische Symptome. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Der Test zeigte zweifelsfrei den Konsum von Methamphetamin an. Der junge Bayreuther war daraufhin geständig und gab den Konsum am Vortag zu. Die Rollerfahrt war natürlich damit zu Ende. Der E-Scooter wurde vor Ort verkehrssicher abgestellt und der Verkehrssünder musste den Beamten ins Klinikum zu einer Blutentnahme folgen. Ihn erwarten nun Anzeigen nach dem Betäubungsmittel- und Straßenverkehrsgesetz. Zudem muss er mit einem einmonatigem Fahrverbot rechnen.

Junger Mann mit verbotenem Messer unterwegs

Bayreuth. Bei einer Kontrolle am Freitagabend in der Innenstadt Bayreuths wurde ein 20 – Jähriger Mann beanstandet, der ein verbotenes Messer mit sich führte. Zivilbeamte der Zentralen Einsatzdienste Bayreuths kontrollierten im Bereich des Rot-Main-Centers den jungen Bayreuther und konnten ein Springmesser auffinden. Das Messer wurde dem Mann abgenommen und sichergestellt. Er muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Polizeiinspektion Ebermannstadt

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Gräfenberg. Am Sonntagvormittag fuhr ein 40-jähriger mit seinem Daimler-Benz von Hohenschwärz in Richtung Thuisbrunn. An der ersten Einmündung nach Thuisbrunn wollte er nach links abbiegen. Hierfür setzte er den Blinker und verlangsamte seine Fahrt entsprechend. Dies übersah offensichtlich der hinter ihm fahrende Motorradfahrer und fuhr ins Heck des Pkws. Aufgrund seiner Verletzungen wurde der 38-jährige Motorradfahrer zur medizinischen Versorgung ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 10.000 EUR.

Unfallflucht

Weilersbach. Am Sonntagmorgen gegen 04.20 Uhr kam es in der Weißenbacher Straße zu einer Unfallflucht mit mehreren Geschädigten. Der unbekannte Fahrer kam ortseinwärts nach in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte zunächst gegen einen Gartenzaun, der samt gepflasterten Boden zerstört wurde. Anschließend stieß das unbekannte Fahrzeug gegen einen stehenden Pkw in der angrenzenden Einfahrt und beschädigte dessen Stoßfänger. Es entstand ein Gesamtschaden von 11.000 EUR. Die Ermittlungen nach dem Täter führt die Polizei Ebermannstadt. Wer Hinweise zu dem geschilderten Vorfall geben kann, meldet sich bitte unter Tel: 09194 / 7388-0.

Polizeiinspektion Forchheim

Unfälle

Pinzberg. Ein VW-Tiguan-Fahrer war am Sonntagabend, gegen 19:30 Uhr, in Pinzberg unterwegs. Aus unbekanntem Grund löste sich sein Wohnanhänger und rollte selbständig über die Gegenfahrbahn auf die dortige Grünfläche. Hierbei wurden zwei Begrenzungspfosten sowie ein Werbeplakat beschädigt. Der Fahrzeugführer und seine Beifahrerin blieben glücklicherweise unverletzt, allerdings wurde ein Schaden von über 1.000 Euro verursacht.

Polizeiinspektion Lichtenfels

– Fehlanzeige –