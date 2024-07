Polizeibericht Erlangen / Landkreis ERH vom 22.07.2024

Polizeiinspektion Erlangen – Stadt

Erst beleidigt und geschlagen, dann noch versucht Polizisten zu bespucken

Ein 40-jähriger Mann beschäftigte am Sonntagabend (21.07.2024) die Beamten der Erlanger Polizei. Nachdem er zunächst einen Bürger attackierte, widersetzte er sich auch noch den eingesetzten Beamten.

Gegen 20:00 Uhr kam es aus ungeklärter Ursache am Bahnhofsvorplatz zu einer Auseinandersetzung des 40-jährigen Erlangers mit einem 36-jährigen Mann. So beleidigte er diesen zunächst und ging ihn in der Folge auch noch körperlich an.

Nachdem er dem Geschädigten mehrfach ins Gesicht geschlagen hatte, stieß er ihn auch noch gegen eine Tür. Unmittelbar danach entfernte sich der Mann mit einem Fahrrad, konnte allerdings kurz darauf, im Rahmen der eingeleiteten Fahndung, durch eine Streifenbesatzung der Erlanger Polizei in der Hertleinstraße festgenommen werden.

Auch den Beamten gegenüber zeigte er sich nicht wohlgesonnen. Aufgrund seines Verhaltens musste der erheblich alkoholisierte Mann gefesselt werden, wogegen er sich vehement widersetzte. Weiterhin versuchte er noch einen Beamten zu bespucken.

Nach einer Blutentnahme wurde der Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Ob es sich beim Fahrrad tatsächlich um das Eigentum des Mannes handelt, muss noch geprüft werden. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

So muss sich der Mann u.a. wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Polizeiinspektion Erlangen-Land

Eigentümer eines Fahrrades gesucht

Eckental, Ortsteil Eckenhaid – In der Eisenstraße wurde ein Damenfahrrad der Marke Adventure aufgefunden und beim Fundbüro des Markt Eckental abgegeben. Bislang konnten keine Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer erlangt werden. Hinweise hierzu nimmt der Markt Eckental unter der Rufnummer 09126/9030 oder die Polizeiinspektion Erlangen-Land unter der Rufnummer 09131/98842-14 entgegen.

Unrat auf Grillplatz hinterlassen

Lkr. Erlangen-Höchstadt/Dechsendorf – Von Freitag, den 20.07.2024, auf Samstag, den 21.07.2024, hinterließen bislang unbekannte Personen eine erhebliche Menge an Müll am Grillplatz auf der Ostseite des Großen Bischofsweihers. Neben Plastikbechern und Pizzakartons konnten auch zahlreiche zerbrochene Glasflaschen (Bier und Schnaps) vor Ort festgestellt werden. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Erlangen-Land unter der Rufnummer 09131 98842-14 entgegen.

Wandertafel mit Graffiti besprüht

Lkr. Erlangen-Höchstadt/Buchenbühl – Innerhalb der zurückliegenden Woche besprühte eine bislang unbekannte Person eine Wandertafel mit Graffiti in den Farben Schwarz, Rot und Weiß bis zur Unkenntlichkeit. Die Wandertafel steht zu Beginn eines Wanderweges im Erlenstegener Forst, am Fuß der Oberfranks-Brücke, welche über die Bundesautobahn A 3 führt. Hinweise zu der Person, welche die Wandertafel besprüht hat, nimmt die Polizeiinspektion Erlangen-Land unter der Rufnummer 09131/98842-14 entgegen.

Polizeiinspektion Herzogenaurach und Höchstadt a.d. Aisch

– Fehlanzeige –