Pfarrereiverbund Eckenhaid/Stöckach-Forth/Weißenohe organisiert Flugreise nach Rumänien

Auf Grund eines Sonderkontingentes von „Biblische Reisen“ (Stuttgart) kann der Seelsorgebereich Eckenhaid/Stöckach-Forth/Weißenohe vom 12.10. bis 18.10.24 eine besondere Gruppenreise nach Rumänien unter der Leitung von Claudia Polster anbieten. Besucht werden u.a. die „Moldauklöster“ in der Bukowina, in Transsilvanien die Burg Bran (Dracula-Schloss), die Städte Sibiu/Hermannstadt, Albajulja, Biertan, Sighisoara/Schässburg, und andere. Die Reise findet wegen der Sonderauflage bereits bei 10 Teilnehmern statt. Bitte beachten Sie den Anmeldeschluss am 10.08.24 Alle weiteren Informationen wie Programm, Reisepreis, Anmeldung oder Einreisevorschriften können Sie der Pfarreihomepage unter „Termine“ entnehmen: www.stoeckach-forth.de.

Das könnte Sie ebenfalls interessieren: Spielplatz in Eckenhaid wird gesperrt In der Heidestraße in Eckenhaid sind von der Schule bis zum Festplatz Rohrleitungsarbeiten nötig, um Fremdwasser zu beseitigen. Die Arbeiten…