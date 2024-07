Bamberger SPD-Stadtratsfraktion zur Generalsanierung des Fuchsparkstadions

Die SPD-Stadtratsfraktion Bamberg hat einen Antrag zur Überprüfung der Notwendigkeit der Generalsanierung des Rasenspielfeldes im Fuchsparkstadion gestellt. Im Rahmen der Sanierung des gesamten Volksparkgeländes ist auch eine umfassende Erneuerung des Rasenspielfeldes im Fuchsparkstadion vorgesehen. Nach Informationen der Verwaltung würde diese Sanierung mehrere Monate in Anspruch nehmen und die Nutzer des Stadions erheblich belasten.

Heinz Kuntke, Vorsitzender der SPD-Stadtratsfraktion, weist darauf hin, dass das Rasenspielfeld bisher ohne Einschränkungen genutzt werden konnte, auch nach starken Regenfällen. Daher sieht die Fraktion eine Generalsanierung als überflüssig und nicht notwendig an. Die für die Sanierung vorgesehenen Gelder könnten sinnvoller eingesetzt werden, beispielsweise für Kunstrasenfelder beim FC Wacker Bamberg oder in der Südflur.

Der Antrag der SPD-Stadtratsfraktion umfasst zwei Punkte:

1. Die Verwaltung überprüft, inwieweit eine Sanierung des Rasenspielfeldes im Fuchsparkstadion notwendig und geboten ist.

2. Die Verwaltung berichtet in einem der nächsten Fachsenate über den Sachstand.

Mit diesem Antrag möchte die SPD-Stadtratsfraktion eine effiziente und bedarfsgerechte Nutzung der städtischen Mittel sicherstellen.