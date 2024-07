425 Jahre Coburger Vogelschießen – Aus Tradition Spaß und Feiern garantiert

Das hätte sich Herzog Johann Casimir sicher nicht träumen lassen, als er 1599 das Coburger Vogelschießen ins Leben rief. Mittlerweile findet es seit 425 Jahren statt und ist eines der ältesten, traditionsreichsten und populärsten Schützenfeste in Deutschland. Der Countdown läuft, nur noch ein paar Tage, dann ist es endlich soweit, das ultimative Volksfest mit über 60 Schaustellern sorgt wieder vom 26. Juli bis zum 4. August Non Stop für gute Laune. Bis zu 10.000 Besucher werden täglich zum Feiern auf den Anger strömen.

Wieder ein Festbierzelt und Biergarten

Oberschützenmeister Stefan Stahl: „In diesem Jahr haben wir für unsere Gäste wieder ein Festbierzelt. Da es bekanntlich die Mischung macht, kombinieren wir es mit einem urgemütlichen Biergarten und einer Weinbar. Auch neu ist, dass erstmals zwei Festwirte, direkt aus der Region unsere Gäste verwöhnen. Daniela und Kai Hofmann, bekannt vom Pure in der Herrengasse und Philipp Bräutigam, verwöhnen Sie dort mit einem herzerfrischenden Umtrunk der Kulmbacher Brauerei, ein Muss für jeden, der eine kühle Maß Bier als das Maß aller Dinge zu schätzen weiß. Das Festbier wurde exklusiv für das Vogelschießen eingebraut. Mit einem Bierpreis von 10,40 € ist die Maß um gut ein Drittel günstiger als auf dem Oktoberfest und schmeckt dafür aber drei Mal so gut. Mit Helena Seibel konnten wir wieder die erfahrene Gastronomin aus Ebersdorf gewinnen, die Sie mit leckeren gegrillten Hax´n und Hähnchen, Currywurst, Schaschlik und diversen Beilagen in bester Qualität versorgen wird. Alle Speisen erhalten Sie auf Porzellantellern, mit Besteck, (gegen Pfand) an ihrer Grillhütte.“

Jeden Abend fränkische Partylaune garantiert

Nach der erfolgreichen Premiere im letzten Jahr, erwartet die Besucher wieder eine tolle Mischung mit Bands der Region von zünftiger Blasmusik bis fetzigen Rock. Eintritt frei. Gleich zum Bieranstich am Freitag spielt die Partyband Frankenräuber auf. Am Samstagabend spielen die Members. Von Null auf Party geht es am Sonntag und Montag ab 18.00 Uhr mit Die Bamberger. Exzellenten Gesang, musikalische Virtuosität, stilistische Vielfalt bieten Mittwoch und Donnerstag die Band Mirage aus Nürnberg. Freitag zündet Frankenfeuer und Samstag Fristlos aus Steinbach am Wald. Als krönender Abschluss spielt am Sonntag Lucky aus Bad Staffelstein. Familiennachmittag am Mittwoch, den 31. Juli von 14.00 Uhr bis 20.00 Uhr mit vergünstigten Angeboten auf dem gesamten Platz

Wichtige Termine:

26. Juli Einmarsch der Schützen mit Bieranstich im Festzelt um 20.00 Uhr – gegen 22.45 Uhr Eröffnungsfeuerwerk

28. Juli um 9.30 Uhr Gottesdienst im Biergarten – 10.45 Uhr großer Festzug mit Kapellen und Schützen mit abschließendem bunten Fahneneinmarsch in das Festbierzelt

31. Juli Familientag von 14.00 Uhr – 20:00 Uhr mit vergünstigten Preisen, ab 18.00 Uhr – Mirage im Festbierzelt

01. August gegen 22.45 Uhr großes Brilliant-Feuerwerk

04. August 18.00 Uhr im Festzelt: Proklamation Schützen- u. Volkskönig mit anschließendem Festzug zum Rathaus.

Weitere Infos sowie das gesamte Programm unter www.coburgervogelschiessen.de Coburger Vogelschießen der Schützengesellschaft Coburg – Startseite (facebook.com). www.instagram.com/schuetzengesellschaft_coburg/ (Instagram).