UNWETTERWARNUNG vor STARKEM bis SCHWEREM GEWITTER in Oberfranken und Teilen Mittelfrankens

UNWETTERWARNUNG vor STARKEM/SCHWEREM GEWITTER

für den gesamten Raum Oberfranken und Mittelfranken

Hier in der Redaktion kommen derzeit massenweise Unwetterwarnungen herein, wir kommen da gar nicht mehr nach. Daher eine Zusammenfassung:

Am Sonntag, 21.07.2024 wird es vom Nachmittag bis in den Abend starke, teils schwere Gewitter in ganz Oberfranken und Teilen von Mittelfranken geben.

Es besteht die Gefahr des Auftretens von schweren Gewittern (Stufe 3 von 4).

Gefahr für Leib und Leben durch

Blitzschlag (Lebensgefahr!)

verbreitet umstürzende Bäume, Hochspannungsleitungen, Gerüste und andere, auch große Objekte

herabfallende Äste, Dachziegel und andere, auch große Gegenstände

Schäden an Gebäuden

rasche Überflutungen von Straßen/Unterführungen und Kellern

verbreitet Aquaplaning

mögliche Erdrutsche

Hagelschlag

Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/92.html

Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen.