Tagesbusfahrten des BBV Bildungswerk im Bezirk Oberfranken

Herbst-Tagesbusfahrt der BBV Senioren aktiv am 26.09.2024

Es geht in Richtung Mittelfranken nach Cadolzburg zum Haselnusshof und nach Heilsbronn. Programm und Anmeldung erhalten Sie ab 22.07.2024 in der BBV Geschäftsstelle Forchheim oder im Internet unter https://www.bayerischerbauernverband.de/kreisverband/forchheim Die Anmeldungen müssen schriftlich erfolgen, vorab mündliche Anmeldungen werden nicht berücksichtigt!

BBV Jungunternehmer Tagesbusfahrt am 07.11.2024

Besichtigung der Privatmolkerei Bechtel in Schwarzenfeld und die Horsch Maschinen GmbH in Schwandorf Programm und Anmeldung erhalten Sie in der BBV Geschäftsstelle Forchheim und Bamberg oder im Internet unter https://www.bayerischerbauernverband.de/kreisverband/forchheim.Die Anmeldungen müssen schriftlich oder online erfolgen, vorab mündliche Anmeldungen werden nicht berücksichtigt! Anmeldung auch möglich unter https://www.bildung-beratung-bayern.de/?tid=27024553

