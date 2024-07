Der Kreisvorstand lädt alle Bürger und Interessierte zum offenen Info-Stammtisch ein. Zur Diskussion stehen wie immer Themen aus der tagesaktuellen Politik und Informationen rund um die AfD. Alle Bürger, sind herzlich dazu eingeladen. Termin ist am Freitag, 26.07.24 um 19 Uhr in der Gaststätte Haderlein in Pödeldorf.