Stadt Bayreuth würdigt ehrenamtliches Engagement für Sicherheit

Sie sind bei Schnee und Regen, Sommer wie Winter, teilweise ganz früh am Morgen und teilweise bis spät in der Nacht für Groß und ganz Klein, Jung und Alt im Einsatz – und das ehrenamtlich. Die Rede ist von den Helferinnen und Helfern im Schulwegdienst und den Mitgliedern der Sicherheitswacht. Oberbürgermeister Thomas Ebersberger hat sich am Dienstag, 16. Juli, in einer kleinen Feierstunde bei den ehrenamtlich Engagierten für deren Einsatz bedankt und diesen ein kleines Präsent überreicht. „Die Schulwegdienste sind eine segensreiche Einrichtung“, sagte das Stadtoberhaupt in seiner Laudatio. Sie würden vor allem den Schulanfängern helfen, die im Straßenverkehr besonders gefährdet seien. „Wir als Stadt Bayreuth wollen Gefahrensituationen, wo immer es geht, aber gar nicht erst entstehen lassen“, so Thomas Ebersberger und erinnerte daran, dass wo Schulweghelferinnen und Schulweghelfer im Einsatz seien, Kinder sich sicher fühlen könnten. „Denn es kam noch nie in der 70-jährigen Geschichte der Schulwegdienste zu einem Unfall.“ Der Dank von Oberbürgermeister Thomas Ebersberger galt aber auch den Mitgliedern der Sicherheitswacht, die seit ihrer Gründung in Bayreuth im Jahr 1997 Zivilcourage unter dem Leitsatz „Bürger achten auf Bürger“ vorleben würden. „Die Ehrenamtlichen sind weder Hilfspolizei noch Bürgerwehr, sondern bilden das Bindeglied zwischen Bevölkerung und Polizei“, so der OB weiter. Aktuell zähle die Sicherheitswacht in Bayreuth 13 Mitglieder, im vergangenen Jahr habe sie 1124 Stunden an ehrenamtlichem Dienst geleistet. Musikalisch umrahmt wurde die Feierstunde im Großen Foyer des Neuen Rathauses vom Querflötenduo der Städtischen Musikschule mit Elisabeth Braig und Hanna Forster.