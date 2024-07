Square Dance macht Freude in der Kufa Bamberg

Am Freitag, 06.09.2024, 19:00 – 20:30 Uhr, findet in der Kulturfabrik KUFA eine Einführung in den amerikanischen Volkstanz „Square Dance“ statt. Square Dance ist ein amerikanischer Volkstanz, der nach den Ansagen eines Callers zu bekannten Melodien getanzt wird. Englischkenntnisse sind nicht erforderlich, ebenso wenig gibt es eine Altersgrenze für dieses Hobby, welches Freude und Fitness verbindet. An diesem Abend gibt es eine Einführung in diese Tanzart. Veranstalter: Bamberg Cornhuskers in Kooperation mit der KUFA Der Eintritt ist frei. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung unter kufa@lebenshilfe-bamberg.de erforderlich. Infos gibt es auch auf www.kufa-bamberg.de.