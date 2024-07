Sommermärchen-Abend in der Stadtbücherei Coburg mit musikalischer Begleitung

Die Stadtbücherei Coburg lädt am Freitag, 26. Juli, um 19 Uhr zum Sommermärchen-Abend ein. Gabriele König ist mit ihrem neuen Programm wieder einmal zu Gast. Die ausgebildete Märchenerzählerin hat eine bunte Palette an Märchen dabei, mit denen sie die Besucher und Besucherinnen in Bild und Sprache verzaubern möchte. Der Gitarrist Harald Demetz sorgt für die musikalische Untermalung. Der Eintritt ist frei. Platzreservierung bitte unter stadtbuecherei@coburg.de oder unter 09561/ 89 1421.