Schulfrühstück an der Rückertschule Coburg geht in die nächste Runde

Seit April bekommen Schüler und Schülerinnen der Rückert-Mittelschule ein kostenloses und gesundes Frühstück. „Unser Ziel ist es, dass alle Kinder und Jugendliche ein gesundes und kostenloses Frühstück in der Schule bekommen“, erklärt dritter Bürgermeister Can Aydin, der selbst Schüler an der Rückertschule war. Das Schulfrühstück gehört mittlerweile zum festen Ablauf innerhalb der Schulwoche. Schüler und Schülerinnen können jeden Mittwoch und Donnerstag vor Unterrichtsbeginn in der schuleigenen Mensa frühstücken. Ermöglicht wird das Angebot durch eine finanzielle Förderung des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbands (BLLV Kinderhilfe e.V. – denkbar Schulfrühstück).

Zudem spendet Edeka Klinner einen Großteil der Lieferung für das Schulfrühstück. Frank Klinner macht deutlich, dass ihm gerade solche sozialen Projekte am Herzen liegen. Darüber hinaus engagieren sich Sabine Oesper und Manuela Tahiri ehrenamtlich als Frühstückspatinnen. Das Frühstücksangebot ist Teil des Gesamtprojekts „Jetzt Ihr!“ und wird von Matthias Völker von der Kommunalen Jugendarbeit geplant und koordiniert. Aufgrund der regen Teilnahme soll das Schulfrühstück im neuen Schuljahr auf vier Tage ausgeweitet werden. „Wir wollen das Schulfrühstück von Montag bis Donnerstag anbieten und freuen uns sehr, dass wir in auch in Zukunft mit der finanziellen Unterstützung des BLLV rechnen können“, erklärt Schulleiter Norbert Trütschel und richtet den Dank an Gisela Jahreiß vom BLLV Kinderhilfe e.V. Oberfranken. Das Frühstücksangebot wird sehr gut angenommen.

„Die Stimmung zu Unterrichtsbeginn ist ausgeglichen, ruhig und angenehm, weil die Kinder im Vorfeld die Möglichkeit hatten, sich auszutauschen und vor allem nicht hungrig in den Unterricht kommen“, erzählt die Lehrerin Kerstin Binder. Im neuen Schuljahr wird die Rückertschule in Container auf dem Areal der alten Angerturnhalle ziehen. Da es dort keine geeigneten Räumlichkeiten für das Schulfrühstück gibt, hatte es bereits erste positive Gespräche zwischen dem Jugendzentrum Cosmos von iSo e.V. und der Projektkoordination gegeben. Eine Nutzung der Räumlichkeiten des Jugendzentrums Cosmos für das Schulfrühstück ist demnach möglich und wünschenswert.