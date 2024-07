Radsportgruppe „Gemmeraweng“ aus dem Landkreis Forchheim bei den „24 h von Kelheim“

Schlaflos in Kelheim

Radrennen 24h von Kelheim, von Samstag, 13.7., 14:00 bis Sonntag, 14.7.2024, 14:00

24 Stunden im Rennradsattel – für den Hobbyfahrer unvorstellbar, Radenthusiasten geraten hier in Verzückung. In der Rennradszene besitzen die 24 Stunden von Kelheim, die seit 1997 ausgetragen werden, absoluten Kult-Status.

Die Radsportgruppe ‚Gemmeraweng‘ aus dem Landkreis Forchheim, die seit 2011 regelmäßig an diesem Event teilnimmt, war diesmal mit vier Teams am Start. Dabei durften sich die ‚alten Hasen‘ in der Masters-Klasse messen, zwei Teams starteten in der regulären Männerwertung, die Damenwertung konnte mit einem reinen Frauen-Team besetzt werden. Insgesamt nahmen 197 Teams (mit je fünf Fahrern) und 155 Einzelstarter teil.

Der ca. 16 km lange Rundkurs mit 170 Höhemeter beginnt im Zentrum von Kelheim, führt an der Befreiungshalle vorbei auf den Stausacker Berg (in Insiderkreisen auch als “Col de Stausacker“ bekannt), wo die Rennradfahrer wie bei einer Bergetappe der Tour de France angefeuert und auch in der Nacht frenetisch gefeiert wurden. Nach einer langen Abfahrt geht es im Tal wieder zurück nach Kelheim, wo die Fahrer durch das Festzelt des zeitgleich stattfindenden Volksfestes fahren und mit der Übergabe des Staffelstabes ihr nächstes Teammitglied auf die Stecke schicken.

Ziel ist es, in den 24 Stunden so viele Runden wie möglich zu fahren. Die Gemmeraweng-Teams behaupteten sich in der Männerwertung auf Platz 53 mit 46 Runden und Platz 94 mit 42 Runden, bei den Masters auf Platz 9 mit 45 Runden und bei den Damen auf Platz 11 mit 38 Runden.

Ein Sturz im Zielbereich, der glimpflich verlaufen ist, und zwei Ausfälle im Frauenteam verhinderten leider eine bessere Platzierung.

Insgesamt waren die Teams aber mehr als zufrieden mit dem Ergebnis, die Teilnahme im nächsten Jahr ist schon gesetzt.

Weitere Informationen, Ergebnisse und Bilder unter www.race-24.de